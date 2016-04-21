Москва, 22 апреля, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста основного владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, отклонив кассационную жалобу представителей защиты, сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

domodedovod.ru Дмитрий Каменщик

«Судебные решения признаны законными, а кассационная жалоба — не подлежащей передаче для рассмотрения в судебном заседании президиума Мосгорсуда», — цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Уточняется, что кассационные представления Генпрокуратуры России, поступившие ранее в апреле, судом ещё не рассмотрены.

Как передавало ИА REGNUM, Басманный суд Москвы 14 апреля продлил срок домашнего ареста Дмитрия Каменщика в рамках дела о терактах в аэропорту «Домодедово». В соответствии с решением суда мера пресечения была продлена до 28 июля текущего года.

Напомним, Дмитрию Каменщику и ещё нескольким высокопоставленным работникам аэропорта «Домодедово» предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть людей.

Следствие полагает, что в результате их действий в январе 2011 года смертник Магомед Евлоев беспрепятственно вошёл в здание аэровокзала со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвёл его подрыв.

Каменщик свою вину и вину сотрудников отрицает и намерен добиваться прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления. В этом его поддерживает Генеральная прокуратура. Прокурор в ходе заседания заявил, что причиной смерти людей стал непосредственно взрыв, а не действия или бездействие руководство аэропорта.