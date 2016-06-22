Москва, 22 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Информацию о наложенном аресте на имущество аэропорта Домодедово некорректна, заявил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. 1 млрд рублей — это специальный депозит для выплаты по искам потерпевших, а не арест, уточнил он.

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«В мае 2016 года аэропорт Домодедово обратился в Следственный комитет Российской Федерации, предложив депозит в качестве гарантии для потерпевших, предъявивших гражданские иски. Управляющая компания аэропорта специально для этого зарезервировала на своём банковском счёте 1 млрд рублей. Это позволило СК России отказаться от планов по аресту недвижимости», — прокомментировал Власов.

По его словам, сегодня, 22 июня, в суде был оформлен результат этого компромисса. «По мере того, как потерпевшие получают помощь из Благотворительного фонда и отказываются от исков, наложенные судом ограничения подлежат отмене. Резервирование средств не окажет негативного влияния на деятельность аэропорта», — резюмировал пресс-секретарь аэропорта.

Добавим, по информации представителей потерпевших, 64 иска были отозваны. По состоянию на 21 июня благотворительный фонд «Авиационный» оказал помощь 80 пострадавшим при теракте 2011 года.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 июня Басманный суд заявил об аресте имущества владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика по делу о теракте в 2011 году на сумму 1 млрд рублей.