Москва, 17 мая, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Представители аэропорта «Домодедово» достигли соглашения с потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому после теракта 2011 года. Владелец аэропорта Дмитрий Каменщик готов компенсировать ущерб потерпевшим в обмен на прекращение уголовного преследования, пишет газета «Коммерсантъ».

.aviabilet.ru Домодедовский аэропорт

По информации издания, официальное сообщение о достижении соглашения будет озвучено на специальной пресс-конференции днём 17 мая.

Ранее около 40 потерпевших по делу заявили гражданские иски к Дмитрию Каменщику и ещё трём фигурантам на суммы от 50 млн до 700 млн рублей, а Следственный комитет для компенсации причинённого им ущерба планировал арестовать структуры аэропорта.

Отмечается, что в случае заключения мировой потерпевшие получат явно меньшие, но тем не менее солидные суммы. Дмитрий Каменщик, в свою очередь, сможет рассчитывать на прекращение уголовного преследования и сохранение собственности.

Для выплаты компенсаций, по сведениям издания, будет создан специальный фонд, на счет которого владелец аэропорта перечислит необходимые средства потерпевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрию Каменщику и ещё нескольким высокопоставленным работникам аэропорта «Домодедово» были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть людей.

Следствие полагает, что в результате их действий в январе 2011 года смертник Магомед Евлоев беспрепятственно вошёл в здание аэровокзала со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвёл его подрыв.

Каменщик свою вину и вину сотрудников отрицает и ранее заявил о намерении добиваться прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления. В этом его поддерживает Генпрокуратура. Прокурор в ходе заседания заявил, что причиной смерти людей стал непосредственно взрыв, а не действия или бездействие руководства аэропорта.