Москва, 14 апреля, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста настоящего владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, который обвиняется в плохой организации досмотра посетителей, что привело к террористическому акту в 2011 году. Об этом сегодня, 14 апреля, передает «Эхо Москвы».

domodedovod.ru Дмитрий Каменщик

Следствие по делу о терактах в аэропорту «Домодедово» ходатайствовало о продлении срока домашнего ареста Каменщика. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста владельца аэропорта до 28 июля текущего года.

Защита просила освободить Каменщика под залог в размере 50 миллионов рублей. Однако суд согласился с мнением следствия, что на свободе Каменщик сможет скрыться за границей, уничтожить документы, доступ к которым у него есть в связи с занимаемым им положением. Кроме того, следствие считает, что на свободе Каменщик может оказать давление на свидетелей, которые являются его подчиненными.

Напомним, Каменщику и ещё нескольким высокопоставленным работникам аэропорта «Домодедово» предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть людей.

По версии следствия, Каменщик и другие ответственные лица внедрили новую систему досмотра на входах в здание аэровокзала, которая привела к увеличению степени уязвимости аэропорта «Домодедово».

В результате их действий в январе 2011 года смертник Магомед Евлоев беспрепятственно вошел в здание аэровокзала со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвел его подрыв.

Каменщик свою вину и вину сотрудников отрицает и намерен добиваться прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления. В этом его поддерживает Генеральная прокуратура. Прокурор в ходе заседания заявил, что причиной смерти людей стал непосредственно взрыв, а не действия или бездействие руководство аэропорта.

Следствие обвиняет владельца «Домодедово» в цинизме и заявляет, что Каменщику может грозить до 10 лет тюрьмы.