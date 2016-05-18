Москва, 18 мая, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Московский городской суд принял решение оставить бизнесмена, фактически владеющего аэропортом Домодедово Дмитрия Каменщика под домашним арестом, передаёт радиостанция BFM.

Решение суда

Суд согласился с мнением следствия, что решение о продлении домашнего ареста Каменщика должно остаться в силе. О смягчении меры пресечения в отношении бизнесмена просила адвокат Евгения Ионова, подав жалобу. Также прокуратура написала протест, который поддержали представители потерпевших, что арест не должен быть продлён.

Напомним, что Каменщик проходит обвиняемым по уголовному делу о теракте 2011 года в Домодедово. Его обвиняют в том, что он не обеспечил безопасность в аэропорту, упростив досмотр, в результате чего произошло ЧП со взрывом бомбы. Фигурантом уголовного дела бизнесмен стал в 2015 году.

Накануне, 17 мая, Каменщик согласился на выплату компенсаций потерпевшей стороне. Общая сумма требований оценивается в несколько сот миллионов рублей.

Читайте подробнее: Владелец «Домодедово» компенсирует ущерб потерпевшим по делу о теракте