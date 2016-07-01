Москва, 1 июля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик освобожден из-под домашнего ареста. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», принял 1 июля Мосгорсуд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

«Постановление Басманного суда отменить, производство по делу прекратить», — сообщила зампредседателя Мосгорсуда Дмитрия Фомина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ задержали владельца и председателя директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте в аэропорту в 2011 году.

Мужчине были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Читайте также: Реальный владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик задержан по делу о теракте