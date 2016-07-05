Москва, 6 июля, 2016, 02:15 — ИА Регнум. И.о. генпрокурора России Александр Гуцан направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину требование о прекращении уголовного преследования в отношении владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, пишет газета «Коммерсантъ».

domodedovod.ru Дмитрий Каменщик

По информации издания, в требовании, которое было направлено после освобождения Каменщика из-под домашнего ареста, указывается, что Генпрокуратурой установлены нарушения федерального законодательства, допущенные «должностными лицами» первого следственного управления ГСУ СКР при расследовании уголовного дела в отношении владельца «Домодедово» и бывших топ-менеджеров аэропорта.

Александр Гуцан считает, что предъявленное обвинение не соответствует требованиям статьи 171 УПК «Порядок привлечения в качестве обвиняемого», и требует от Александра Бастрыкина принять «безотлагательные меры» как для прекращения уголовного дела, возбуждённого по статье 238 УК РФ, так и для прекращения уголовного преследования его фигурантов в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Отмечается, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом решение руководителя надзорного органа является окончательным и не может быть обжаловано руководством Следственного комитета.

Как передавало ИА REGNUM, Мосгорсуд 1 июля по просьбе Генрокуратуры освободил Дмитрия Каменщика из-под домашнего ареста. «Суд постановил кассационный протест замгенпрокурора России Владимира Малиновского и апелляционную жалобу адвокатов удовлетворить, решение о продлении меры пресечения отменить, производство по делу прекратить», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик был задержан в феврале сотрудниками Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте в аэропорту в 2011 году. Каменщику и ещё нескольким высокопоставленным работникам аэропорта были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших за собой смерть людей.

По мнению следствия, в результате их действий в январе 2011 года смертник Магомед Евлоев беспрепятственно вошёл в здание аэровокзала со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвёл его подрыв. Каменщик своей вины и вины сотрудников не признал и заявил о намерении добиваться прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления.