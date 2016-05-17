Москва, 17 мая, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Благотворительный фонд, который будет оказывать поддержку пострадавшим в результате теракта 2011 года, появится в ближайшее время благодаря международному аэропорту «Домодедово». Об этом сообщил ТАСС представитель воздушной гавани.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

«Создаваемый Благотворительный фонд будет рассматривать обращения пострадавших от теракта 2011 года и оказывать всестороннее содействие для помощи в каждом конкретном случае, — отметил источник. — Это добрая воля аэропорта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2011 года террорист-смертник беспрепятственно вошел в здание аэропорта «Домодедово» со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвел его подрыв.

В результате теракта погибли 37 человек, ещё 172 получили ранения.