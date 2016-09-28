Москва, 28 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик, в отношении которого было прекращено уголовное дело, не планирует продавать бизнес. За время расследования дела о теракте в аэропорту он ни разу не получал подобных предложений, заявил Каменщик 28 сентября в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Владелец воздушной гавани рассказал, что уголовное дело в отношении него не стало причиной убытков аэропорта. Он отметил, что под арестом находились бывшие и действующие сотрудники предприятия, а не сам аэропорт.

Каменщик добавил, что версия СМИ о том, что с помощью уголовного преследования его хотят лишить бизнеса, не подтвердилась. За период расследования предложений о продаже бизнеса он не получал и не имеет таких намерений в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, производство по уголовному делу в отношении владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и других руководителей предприятия было прекращено. Ранее Каменщику и ряду лиц были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших за собой гибель людей. В январе 2011 года террорист-смертник совершил подрыв в здании аэровокзала, погибли 37 человек.