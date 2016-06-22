Трунов: Потерпевшие по делу о теракте в «Домодедово» отозвали иски
Москва, 22 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Потерпевшие в результате террористического акта в аэропорту «Домодедово», который произошел в 2011 году, отозвали все иски к руководству воздушной гавани. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил их адвокат Игорь Трунов.
«Следственному комитету сдано 64 отказа от исков, то есть можно говорить, что все потерпевшие отозвали свои иски», — сказал защитник.
При этом Трунов добавил, что 103 человека (потерпевшие и родственники погибших) получили средства из благотворительного фонда «Авиационный».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая руководство «Домодедово» подписало договор о создании благотворительного фонда для помощи пострадавшим при террористическом акте в январе 2011 года. 25 мая была открыта горячая линия для информационной поддержки всех пострадавших. Воздушная гавань приступила к благотворительным выплатам 7 июня.
Напомним, террорист смертник подорвал себя в зале международных прилетов. В результате взрыва погибли 37 человек, более 170 получили ранения.
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