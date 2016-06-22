Москва, 22 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Потерпевшие в результате террористического акта в аэропорту «Домодедово», который произошел в 2011 году, отозвали все иски к руководству воздушной гавани. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил их адвокат Игорь Трунов.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

«Следственному комитету сдано 64 отказа от исков, то есть можно говорить, что все потерпевшие отозвали свои иски», — сказал защитник.

При этом Трунов добавил, что 103 человека (потерпевшие и родственники погибших) получили средства из благотворительного фонда «Авиационный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая руководство «Домодедово» подписало договор о создании благотворительного фонда для помощи пострадавшим при террористическом акте в январе 2011 года. 25 мая была открыта горячая линия для информационной поддержки всех пострадавших. Воздушная гавань приступила к благотворительным выплатам 7 июня.

Напомним, террорист смертник подорвал себя в зале международных прилетов. В результате взрыва погибли 37 человек, более 170 получили ранения.

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