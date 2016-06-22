Москва, 22 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Басманный суд арестовал имущество председателя совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика по делу о теракте в 2011 году Домодедово на сумму 1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Решение принято по ходатайству СКР в рамках уголовного дела против топ-менеджеров аэропорта.

bloomsberries Решение суда

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал имущество аэропорта на миллиард рублей. Прокуратура выступала против», — заявил адвокат потерпевших теракт Игорь Трунов.

По его словам, следствие мотивирует свое ходатайство наличием в уголовном деле гражданских исков. Вместе с тем Трунов заявил, что потерпевшие отозвали все иски к обвиняемым по делу Дмитрия Каменщика в связи с получением ими благотворительной помощи от фонда аэропорта.

Напомним, теракт в здании аэропорта Домодедово произошел в январе 2011 года. Террорист-смертник прошел в зал международных прилетов со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвел его подрыв. В результате погибли 37 человек, 172 получили ранения. Среди погибших было восемь иностранцев.