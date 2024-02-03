Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Кандидат в премьеры Грузии заявил о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Задачу по «возвращению» территорий Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии мирным путём обозначил в своей предвыборной правительственной программе кандидат в премьер-министры страны Ираклий Кобахидзе. Программа под названием «Для строительства европейского государства» поступила в грузинский...
новость часа
3 февраля 2024
Помощник главы Абхазии заявил о подготовке к худшему сценарию в Грузии
К худшему сценарию развития международной ситуации готовится Абхазия на фоне происходящего в Грузии, однако в республике надеются на мир. Об этом 12 марта заявил помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в эфире телеканала «Соловьёв Live». Как отметил Гвинджия, в данный...
12 марта 2023
Практику отмены раундов Женевских дискуссий по Закавказью назвали вредной
Вопрос возобновления Женевских дискуссий по Закавказью обсудили представители Абхазии и ООН, сообщает 24 февраля пресс-служба абхазского МИД. Уточняется, что 24 февраля заместитель абхазского министра иностранных дел Ираклий Тужба провёл телефонные переговоры с представителем ООН Джихан Султаноглу...
24 февраля 2023
Президенты Белоруссии и Абхазии провели переговоры в Минске
Президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Аслан Бжания в ходе переговоров в Минске обсудили сотрудничество стран. Об этом 21 февраля сообщает агентство «Белта». «Белорусы у нас в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди. Большинство граждан живут ещё советскими воспоминаниями. Во...
21 февраля 2023
В Абхазии опровергли информацию о вхождении страны в состав России
Ложной информацией из недостоверных источников назвали в Абхазии слухи о вхождении страны в состав России. Соответствующее заявление распространила пресс-служба абхазского президента Аслана Бжании. Читайте также: Власти Абхазии опровергли сообщения о присоединении республики к России Жителей страны...
20 февраля 2023
МИД Абхазии введёт показатели оценки эффективности работы посольств
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провёл встречу с абхазскими послами в других странах, на которой сообщил о введении показателей, по которым будут оценивать эффективность работы посольств. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба абхазского МИД. «Принято решение о создании...
17 ноября 2022
В Грузии возмутились укреплением отношений Абхазии с Белоруссией
— заявил Давитая. Он призвал правительство Грузии сделать жёсткие заявления по поводу действий Белоруссии, а также установить, какие компании начали деятельность в Абхазии, подать на них в суд и добиваться введения санкций. По мнению грузинского депутата, Россия якобы планирует создать новый союз...
11 ноября 2022
Президент Абхазии допустил открытие посольства Белоруссии
— сказал Бжания. Он также сообщил, что белорусский лидер пообещал помощь сельскому хозяйству Абхазии, предоставив технику, а том числе в лизинг. Напомним, Лукашенко в сентябре посетил Абхазию, встретившись на госдаче «Пицунда» с Бжанией. Президент Белоруссии тогда заявил, что нужно развивать...
11 ноября 2022
ЕС откажет в визах жителям новых регионов РФ
Шенгенские визы гражданам России, загранпаспорта которых были выданы в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР, а также в Южной Осетии и Абхазии, выдавать не будут, сообщается 10 ноября на сайте Европейского совета. Такие загранпаспорта «не будут приниматься в качестве действительных документов...
10 ноября 2022
В правящей партии Грузии пригрозили Белоруссии разрывом дипотношений
— сказал Самхарадзе. Стоит отметить, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе по поводу приезда Лукашенко в Пицунду заявил, что пока не видно, чтобы Минск собирался признавать независимость Абхазии
30 сентября 2022
Лукашенко не собирается признавать независимость Абхазии — Кобахидзе
— сказал Кобахидзе. Он отметил, что Тбилиси расценивает поступок Лукашенко как недружественный шаг и нарушение закона «об оккупации». Тем не менее, грузинским властям нужно не переусердствовать в давлении на Минск, чтобы там так и не признали независимость Абхазии. Кобахидзе не согласен с...
30 сентября 2022
Евросоюз осудил визит Лукашенко в Абхазию
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию является нарушением международного права. Об этом 29 сентября сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. По словам Стано, Европейский союз «решительно осуждает» визит Лукашенко в Абхазию, поскольку считает...
29 сентября 2022
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Белоруссией Абхазии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии. Об этом 29 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Эти темы не были обсуждены», — сказал Песков, добавив, что о признании Крыма также речи не...
29 сентября 2022
Госдеп США отреагировал на визит Лукашенко в Абхазию
— сказал американский дипломат. — Россия должна вывести свои войска с доконфликтных позиций и изменить признание регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии». Ранее МИД Грузии потребовал от Белоруссии объяснить визит Лукашенко в Абхазию без согласования с Тбилиси. В ведомстве назвали это «нарушением...
29 сентября 2022
Белоруссия подошла к «красной черте» в отношениях с Грузией — Папуашвили
— сказал Папуашвили. Он выразил надежду, что Минск не будет признавать независимость Абхазии. Спикер парламента напомнил, что накануне МИД Грузии вызвал белорусского посла и потребовал объяснений поступка Лукашенко. «Теперь МИД ждёт этих объяснений, — отметил грузинский политик. — Мы надеемся...
29 сентября 2022
Лукашенко заявил о первом «кирпичике» в признании суверенитета Абхазии
— сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что его приезд в Абхазию уже станет импульсом развития взаимоотношений между республиками. Белорусский лидер отметил, что посещал Абхазию, когда ещё не был президентом. Лукашенко также заявил о необходимости помочь республике и планах «наладить не просто мост...
29 сентября 2022
В Абхазии заявили, что Сухум не волнует реакция Тбилиси на визит Лукашенко
Реакция Тбилиси на визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко не волнует Сухум. Такое заявление сделал глава абхазского МИД Инал Ардзинба 28 сентября, его комментарий опубликован пресс-службой ведомства. «Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного...
29 сентября 2022
В Грузии визит Лукашенко в Абхазию назвали нарушением госграницы
В МИД Грузии вызвали посла Белоруссии в этой стране Анатолия Лиса. От него потребовали разъяснений по поводу визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом сообщает издание «Зеркало». На встрече с послом Белоруссии грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность и...
28 сентября 2022
Южная Осетия всегда будет благодарна России — МИД РЮО
— сказал Джиоев. Он отметил, что Южная Осетия всегда была тесно связана с Россией, и отношения народов уходят вглубь истории. Министр напомнил, что сектор помощи со стороны РФ весьма широкий: вопросы обороны и безопасности, образования и культуры. Джиоев подчеркнул, что Россия является основным...
25 августа 2022
Главы МИД Абхазии и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании
— сказал на встрече Ардзинба. По данным журналистов, ранее в течение дня Микдад возложил цветы к Мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Также он посетил могилу первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Напомним, Микдад прибыл в Абхазию 24 августа. Он въехал...
25 августа 2022