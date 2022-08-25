Гагра, Абхазия, 25 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсал Микдад 25 августа в ходе встречи в Сухуме подписали меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между министерствами. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс»

rafabordes Подписание договора

«Огромный потенциал и у нашего взаимодействия в сфере культур. Наш посол в Сирии не раз сообщал нам о том, что в Сирии с огромным интересом относятся к нашей культуре», — сказал на встрече Ардзинба.

По данным журналистов, ранее в течение дня Микдад возложил цветы к Мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Также он посетил могилу первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы.

Напомним, Микдад прибыл в Абхазию 24 августа. Он въехал с территории России.