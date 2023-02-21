Минск, 21 февраля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Аслан Бжания в ходе переговоров в Минске обсудили сотрудничество стран. Об этом 21 февраля сообщает агентство «Белта».

Петр Ковалев/ТАСС Минск

«Белорусы у нас в Абхазии воспринимаются как родные, близкие люди. Большинство граждан живут ещё советскими воспоминаниями. Во многом благодаря санкциям западных государств мы долгое время находились в изоляции. Благодаря России у нас идут процессы деизоляции», — сказал в ходе встречи Лукашенко.

Бжания сообщил журналистам, что около 40 лет назад бывал в Белоруссии и участвовал в строительстве минского аэропорта. Он также сообщил, что в ходе переговоров с Лукашенко стороны договорились о поставках в Абхазию белорусской сельскохозяйственной и промышленной продукции. Кроме того, абхазские специалисты будут приезжать в Белоруссию для повышения квалификации.

«Контакты с Белоруссией в этом случае очень важны. И мы хотим, чтобы наши отношения были добрососедскими, с акцентом на промышленном взаимодействии», — сказал Бжания.

Сообщается, что визит абхазского президента в Белоруссию продлится до 22 февраля.

Напомним, в сентябре 2022 года Лукашенко впервые побывал в Абхазии, будучи президентом. Они обсудили с Бжанией развитие отношений между республиками. Белорусский лидер сказал, что лучше всего это начинать с выстраивания экономических связей.