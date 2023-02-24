Гагра, Абхазия, 24 февраля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Вопрос возобновления Женевских дискуссий по Закавказью обсудили представители Абхазии и ООН, сообщает 24 февраля пресс-служба абхазского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Уточняется, что 24 февраля заместитель абхазского министра иностранных дел Ираклий Тужба провёл телефонные переговоры с представителем ООН Джихан Султаноглу. Тужба выразил готовность продолжать работу в рамках Женевских дискуссий.

«При этом было отмечено, что участившаяся в последнее время практика отмены и переноса раундов Женевских дискуссий наносит серьёзный урон работе этого важного международного механизма», — сообщили в МИД Абхазии.

Со своей стороны представитель ООН выразила заинтересованность в продолжении Женевских дискуссий. Официальная дата следующего раунда переговоров будет объявлена позже.

Напомним, в начале февраля член Совфеда Григорий Карасин заявил, что Запад фактически замораживает переговоры в рамках Женевских дискуссий. Например, южноосетинская сторона не была уведомлена о переносе очередного раунда.