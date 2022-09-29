Тбилиси, 29 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает «абсолютно недопустимым» визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию без согласования с Тбилиси. Об этом он 29 сентября заявил журналистам.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Данным шагом Белоруссия вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией, и важно, чтобы эта красная черта не была перейдена», — сказал Папуашвили.

Он выразил надежду, что Минск не будет признавать независимость Абхазии. Спикер парламента напомнил, что накануне МИД Грузии вызвал белорусского посла и потребовал объяснений поступка Лукашенко.

«Теперь МИД ждёт этих объяснений, — отметил грузинский политик. — Мы надеемся, что этот шаг принесет свои плоды».

Папуашвили подчеркнул, что белорусский президент нарушил грузинский закон «об оккупированных территориях».

Напомним, Лукашенко 28 сентября посетил госдачу «Пицунда». Он завил, что этот визит может стать первым «кирпичиком» в построении отношений между Белоруссией и Абхазией.