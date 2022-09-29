Пицунда, Абхазия, 29 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Белоруссия не будет спешить признавать суверенитет Абхазии, но этот процесс начался. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения госдачи «Пицунда» 28 сентября, сообщает пресс-служба абхазского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я надеюсь на то, что мы шаг за шагом придём к этому. Я бы не хотел забегать вперёд в данном вопросе, но первый кирпичик в этом большом доме уже заложен. Факт имеет место быть. Я доволен встречей», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что его приезд в Абхазию уже станет импульсом развития взаимоотношений между республиками. Белорусский лидер отметил, что посещал Абхазию, когда ещё не был президентом. Лукашенко также заявил о необходимости помочь республике и планах «наладить не просто мост дружбы, а очень серьёзные отношения».

Стоит отметить, что госдача «Пицунда» в Абхазии передана в пользование России.