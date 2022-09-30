Тбилиси, 30 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Несогласованная с Тбилиси политика в отношении Абхазии со стороны Белоруссии может привести к разрыву дипломатических отношений с Грузией. Об этом 29 сентября заявил журналистам депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта», глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

President.gov.by Александр Лукашенко в Абхазии

Он прокомментировал визит белорусского президента Александра Лукашенко в Абхазию. Тбилиси это расценивает, как недружественный шаг и нарушение закона «об оккупации».

«Белорусская сторона должна знать, что повторение подобного шага в будущем может привести даже к разрыву отношений между двумя странами. Мы никому не позволим нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету нашей страны», — сказал Самхарадзе.

Стоит отметить, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе по поводу приезда Лукашенко в Пицунду заявил, что пока не видно, чтобы Минск собирался признавать независимость Абхазии.