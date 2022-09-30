Тбилиси, 30 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. То, как в Белоруссии освещалась поездка президента страны Александра Лукашенко в Абхазию, свидетельствует о том, что в Минске не собираются признавать её независимость. Об этом 29 сентября на телеканале «Палитраньюз» заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Этот жест сам по себе является указателем того, что мы можем иметь надежду в связи с сохранением политики непризнания, и в этом плане, конечно, с нашей стороны всё должно быть сделано», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что Тбилиси расценивает поступок Лукашенко как недружественный шаг и нарушение закона «об оккупации». Тем не менее, грузинским властям нужно не переусердствовать в давлении на Минск, чтобы там так и не признали независимость Абхазии.

Кобахидзе не согласен с требованием ряда оппозиционных политиков предпринять жёсткие шаги в отношении Белоруссии. Он считает, что вызов белорусского посла в МИД Грузии и официальные заявления — достаточные меры. В противном случае, по мнению лидера «Мечты», Лукашенко может признать суверенитет Абхазии.

Напомним, Лукашенко 28 сентября посетил госдачу «Пицунда». Он завил, что этот визит может стать первым «кирпичиком» в признании независимости Абхазии.