Тбилиси, 28 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. В МИД Грузии вызвали посла Белоруссии в этой странеАнатолия Лиса. От него потребовали разъяснений по поводу визита президента БелоруссииАлександра Лукашенко в Абхазию. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

На встрече с послом Белоруссии грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.

МИД Грузии обвинил Александра Лукашенко в нарушении государственной границы и осудил его визит. Возмущение визитом Лукашенко в Абхазию также выразила президент ГрузииСаломе Зурабишвили, она назвала это нарушением двусторонних отношений и международного права.

Как сообщалоИА REGNUM, в августе 2008 года, после принуждения Грузии к миру, Александр Лукашенко встречался с президентами Абхазии и Южной Осетии в Сочи. Однако впоследствии Белоруссия так и не признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко не раз давал понять, что это нецелесообразно для его страны.