Вашингтон, 29 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Государственный департамент США поддерживает МИД Грузии, осудивший визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.

Госдеп США

«Мы твёрдо поддерживаем территориальную целостность Грузии в её международно признанных границах, — сказал американский дипломат. — Россия должна вывести свои войска с доконфликтных позиций и изменить признание регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии».

Ранее МИД Грузии потребовал от Белоруссии объяснить визит Лукашенко в Абхазию без согласования с Тбилиси. В ведомстве назвали это «нарушением государственной границы».

Напомним, белорусский президент 28 сентября посетил госдачу «Пицунда», расположенную на территории Абхазии. Он заявил, что нужно выстраивать экономические отношения с республикой.