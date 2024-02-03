Тбилиси, 3 февраля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Задачу по «возвращению» территорий Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии мирным путём обозначил в своей предвыборной правительственной программе кандидат в премьер-министры страны Ираклий Кобахидзе.

Известия/Зураб Джавахадзе

Программа под названием «Для строительства европейского государства» поступила в грузинский парламент. Другие основные задачи внешней политики, указанные в ней — интеграция в ЕС и НАТО, мирное урегулирование отношений с Россией, усиление региональной и глобальной роли Грузии для обеспечения дальнейшего быстрого развития.

«Главной задачей государства остаётся членство Грузии в Европейском союзе и евроатлантических структурах, восстановление территориальной целостности страны мирным путём», — говорится в программе.

Ожидается, что на заседании 8 февраля парламент выразит доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственное программе.

Как сообщало ИА Регнум, Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии в 2008 году после вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала. В Москве не раз заявляли, что две бывшие грузинские автономии признаны независимыми в силу существующих реалий, пересмотру это не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.