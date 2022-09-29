Брюссель, 29 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию является нарушением международного права. Об этом 29 сентября сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

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По словам Стано, Европейский союз «решительно осуждает» визит Лукашенко в Абхазию, поскольку считает произошедшее нарушением международного права.

Ранее визит Александра Лукашенко в Абхазию осудила Грузия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом.