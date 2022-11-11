Тбилиси, 11 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Действия Белоруссии на укрепление отношений с Абхазией нарушают принятый в Грузии закон «Об оккупации», заявил председатель партии «Европейские демократы» Паата Давитая. Его обращение 11 ноября распространила пресс-служба партии.

Presidentofabkhazia.org Александр Лукашенко и Аслан Бжания

Политик отреагировал на заявление президента Абхазии Аслана Бжании, что Белоруссия открывает посольства в тех странах, товарооборот с которыми превышает $50 млн. Абхазский лидер заявил, что проект, который запускают при поддержке Минска в Очамчирском районе Абхазии, позволит превысить этот показатель.

«Самое тревожное в заявлении преступного лидера сепаратистов заключается в том, что Белоруссия, в обход правительства Грузии и с нарушением закон об оккупированных территориях, вкладывает финансы в Абхазию», — заявил Давитая.

Он призвал правительство Грузии сделать жёсткие заявления по поводу действий Белоруссии, а также установить, какие компании начали деятельность в Абхазии, подать на них в суд и добиваться введения санкций. По мнению грузинского депутата, Россия якобы планирует создать новый союз с участием Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.