Цхинвал, 25 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Народ Южной Осетии всегда будет благодарен России за её огромную помощь. Об этом 25 августа заявил глава МИД Республики Южная Осетия (РЮО) Ахсар Джиоев на пресс-конференции в Цхинвале, посвященной годовщине признания Москвой независимости РЮО.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Мы всегда будем благодарны той благородной решимости руководства России и ее народа в плане поддержки Южной Осетии на всех этапах государственного строительства», — сказал Джиоев.

Он отметил, что Южная Осетия всегда была тесно связана с Россией, и отношения народов уходят вглубь истории. Министр напомнил, что сектор помощи со стороны РФ весьма широкий: вопросы обороны и безопасности, образования и культуры.

Джиоев подчеркнул, что Россия является основным стратегическим партнёром Южной Осетии, а также гарантом безопасности в регионе.

Напомним, в августе 2008 года грузинская армия напала на Цхинвал. Россия на правах миротворцев вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила Тбилиси к миру. После этого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.