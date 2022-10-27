Ольга Зенькович
Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, работала в «Парламентской газете», в ИА REGNUM - c 2007 года. С 2004 года освещает деятельность Государственной думы ФС РФ.
Последние публикации
Перепашут? Госдума углубляется в диалог по инвестквотам
Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о втором этапе механизма выделения инвестиционных квот. До второго чтения у заинтересованных сторон есть 30 дней для законодательного оформления своих предложений. Одновременно создается согласительная комиссия. В нее войдут...
27 октября 2022
Дискриминация и банкротства: в Госдуме оценили второй этап крабовых квот
Законопроект о новом этапе перераспределения квот на добычу крабов раскритиковали участники парламентских слушаний в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Внесенным в Госдуму правительственным законопроектом предусматривается изъятие в 2023 году у пользователей и дальнейшее...
19 октября 2022
Кому, как и сколько: в России вводится универсальное пособие на детей
Госдума готовится на пленарных заседаниях обсуждать замещение ряда действующих мер поддержки семей с детьми универсальным пособием, сообщает ИА REGNUM. Правительство России предложило с введением универсального пособия с 1 января 2023 г. выстроить единую и комплексную «бесшовную» адресную поддержку...
13 октября 2022
Госдума расширит кредитные каникулы по мобилизации: условия
Законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов и сенаторов, предполагает распространение кредитных каникул на малый и средний бизнес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом сообщил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП)...
11 октября 2022
На угрозу калининградской блокады ответит калининградский консенсус
Литва ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область: примерно половина грузов, а столько подпадает под антироссийские санкции ЕС, теперь пропускаться через литовскую территорию не будут. ИА REGNUM: Олег Анатольевич, что означает для нас этот недружественный поступок Литвы? Очевидно...
20 июня 2022
Амбиции и разворот — интервью нового лидера ЛДПР Леонида Слуцкого
ИА REGNUM: Леонид Эдуардович, каковы главные достижения у вашей партии за более чем 30 лет ее существования? Самое главное, на мой взгляд, то, что партия была и остается парламентской. На протяжении всех восьми созывов Государственной думы ЛДПР всегда последовательно формировала свою фракцию в...
9 июня 2022
«Мы не боты!»: Володину рассказывают об изнанке решений по QR-кодам
В ходе пленарного заседания 23 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах направлены в том числе в регионы для обсуждения и для обратной связи. Следите за развитием событий в трансляции: «Против...
23 ноября 2021
«Народных бунтов захотели?» — яркие высказывания в Instagram о QR-кодах
Фашизм, сегрегация, нарушение конституционных прав — так оценивают граждане пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Желание правительства РФ через Госдуму узаконить товарные штрих-коды как санитарную метку для жителей России вызвало непонимание и протест, что...
15 ноября 2021
«Услышьте народ»: Госдума ограничила обсуждение QR-кодов в соцсети
Госдума в своем официальном аккаунте Instagram сообщила о внесении в Госдуму пакета законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и при междугородных и международных перевозках, вскоре комментарии были ограничены. Пост вызвал широкий общественный резонанс и собрал более 33 тыс...
13 ноября 2021
Сроки для губернаторов и прочие новации: в России переорганизуют власть
Широкий резонанс получил внесенный в Госдуму масштабный законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли инициативу в рамках реализации новых положений Конституции страны. В случае его...
27 сентября 2021
«Подать в прокуратуру на Роспотребнадзор?» — сети о вакцинации от гриппа
Московский Роспотребнадзор начал рассылать в вузы распоряжение об обязательной вакцинации от гриппа не менее 75% студентов и сотрудников образовательных учреждений — документ есть в распоряжении ИА REGNUM. Депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия») назвал требуемый показатель...
23 сентября 2021
Нью-деревня, приватизация берегов и частные леса: интервью
В Госдуме задумались о будущем берегов, лесов и деревень. О том, какой быть новой деревне, надо ли приватизировать водоохранные зоны, быть ли частным лесам в России из-за Парижского соглашения, — в интервью ИА REGNUM рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и...
10 апреля 2021
Ключи от России: кто что получит от регистра населения
Госдума в третьем чтении приняла скандальный закон о создании в России регистра населения, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в июле 2019 года во исполнение указа президента РФ от 15 января 2016 г., и споры вокруг него не прекращались. Регистр...
21 мая 2020
Оцеплять и вскрывать: полиция получает экстренные права под COVID-19?
Законопроект о новых полномочиях полиции, среди которых право вскрывать автотранспорт и оцеплять территории, включая жилые дома, Госдума может рассмотреть в первом чтении в июне, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Правительственная инициатива вызвала широкий общественный резонанс...
18 мая 2020
Бюллетень в конверте и QR-код: как пройдут выборы в России
Совфед на заседании 20 мая планирует обсудить резонансный закон, разрешающий дистанционно проголосовать на выборах, проявить активную гражданскую позицию можно будет по почте, передает корреспондент ИА REGNUM. Закон первоначально уточнял регулирование процедуры сбора подписей и проверки подписных...
18 мая 2020
Россия упростила получение гражданства: кому, сопровождение и изъян
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ, сообщает ИА REGNUM 24 апреля. Документ был разработан правительством РФ, закон вступит в силу через 90 дней. Парламентарии намерены не только контролировать реализацию закона, но и продолжить работу над упрощением...
24 апреля 2020
Ждёт ли Россию переход на индивидуальные пенсии? Без государственных
В Госдуме в преддверии обсуждения поправок о добровольном переходе на формирование индивидуального пенсионного капитала парламентарии рассмотрели в первом чтении законопроект о возрасте выплаты негосударственных пенсий. Выгодна ли система накопления себе пенсии по правилам государства, которое и не...
8 октября 2019
Кто и что восстановит отношения России и Грузии: интервью Гаврилова
Депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал о пережитом погроме радикалов в грузинском парламенте и прокомментировал ответные меры со стороны России в отношении Грузии. Ольга Зенькович: Госдума приняла заявление о дополнительных...
9 июля 2019
Ипотечные каникулы в РФ: когда и для кого
Госдума перенесла обсуждение в первом чтении резонансного законопроекта об ипотечных каникулах, перенос рассмотрения на 21 марта объяснили продолжающимися консультациями, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта. Законопроект об ипотечных каникулах был внесен депутатами Госдумы и членами Совфеда...
19 марта 2019
Возрождение христианства и законодательство. Интервью Сергея Гаврилова
На рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов, касающихся «дел церковных», в частности, дискуссию вызвала инициатива о паломнической деятельности. Кроме того, созданная рабочая группа трудится над инициативами патриарха Московского и всея Руси Кирилла — речь идет в том числе о выводе...
15 февраля 2019