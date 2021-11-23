В ходе пленарного заседания 23 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах направлены в том числе в регионы для обсуждения и для обратной связи.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Мы разослали законопроекты в регионы для того, чтобы их обсуждали. Причем обсуждали всесторонне. Нам важна обратная связь, но не менее важно правительству, которое инициировало законопроекты, услышать мнение и граждан, и экспертов, и депутатов», — сказал Володин.

Регионы уже начали обсуждение, например, стало известно, что госсовет Удмуртии и депутаты Рязанской областной думы поддержали законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Люди также стремятся дать обратную связь и в паблике «Володин Саратов» рассказывают, как в регионах относятся к их мнению, и делятся опытом, — пост про призыв спикера Госдумы собрал в телеграм-канале более 3 тыс. комментариев.

Прежде всего, люди жалуются на то, что их никто не слышит.

«Наше мнение местные депутаты не слышат, и не хотят слушать в принципе. Даже опыт других стран говорит о том, что введение куар-кодов приводит лишь к беспорядкам и разъединению общества, подрыву доверия к власти, которого практически и так нет. Люди находятся в бесконечно стрессе от массового давления с вакцинацией, а тут ещё и куар-коды», — пишет Ольга.

Кроме того, избиратели жалуются на то, что депутаты в регионах проводят дискуссии за закрытыми дверями.

«Почему заседания проводятся тайно? Вячеслав Владимирович, примите меры. В регионах все закрылись по кабинетам», — указала Владлена Дмитриева.

Люди стремятся донести свою позицию да максимального числа адресатов.

«Пишем во все инстанции, депутатам местных заксобраний, мнение граждан никто не слышит! Все твердят одно и то же! В ответах Роспотребнадзора откровенные отписки, думают, что мы совсем безграмотные и ничего не понимаем! Но людей большинство, которые не поддерживают данные законопроекты, по всем опросам!!! Почему на это закрывают глаза?! Что власти ждут, когда народ с вилами на вас пойдёт?» — отметила Лилия Сафронова.

О попытке достучаться до своих депутатов рассказали жители Башкирии.

«А где народу высказать мнение??? Комментарии все удаляют. На слушания не пускают! Только депутаты принимают решения??? Отнесли сегодня в Башкирии подписи, так их кинули в ящик, и всё! Да! Позвонили в палату Республики Башкортостан, там нам сказали, что их атакуют боты!» — рассказала Эллия.

Граждане также поведали о том, как вырабатывалась позиция по QR-кодам в Удмуртии.

«Сегодня в Удмуртии на заседании за собрания приняли решение поддержать QR-коды. Невзирая на сотни писем и звонков, на комментарии под прямой трансляцией. Все против этих законов. Но властям нет до этого дела. Какого вы тогда развели этот цирк с якобы желанием услышать граждан? Сотни тысяч граждан против этого. Госдуму заваливают письмами и звонками. Но в ответ тишина», — сообщила Лена Баталова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода на блокпосту

А вот как, с точки зрения народа, принимает решение Хабаровск.

«Не было никакого слушания, было говорение. Нас не слышат. Ни подписи, ни письма, ни почта, ни трубки не берут. Хабаровск проголосовал за и проигнорировал своих избирателей», — рассказал пользователь А.Е.

Кстати, очевидно, активные граждане очень раздражены тем, что чиновники и депутаты их называют ботами.

«Мы против кодов и принудительной вакцинации. Но почему-то вы демонстративно сообщаете о разбушевавшихся ботах и продолжаете вводить ограничения. Дайте людям нормально работать и жить», — просит Вера Сидорина.

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«Давайте еще и здесь дам обратную связь. Я написала и в инсту (соцсеть Instagram — ред.), и официальное письмо, даже письма в Думу. Так вот эти законы направлены на уничтожение прав и свобод граждан, на подчинение, на установление нового мирового порядка. Только идиот может думать, что ку-коды могут защитить от ковида. Если ваши вакцины работают, то вам не страшно должно быть. Кстати, я не бот», — пишет Ирина Антонова.

Некоторые считают, что по факту никакой обратной связи не будет.

«Это очень хорошо, что вам нужна обратная связь! Жаль только, что реальной обратной связи не будет — в Общественных палатах, по всей видимости, сидят люди, которые называют народ «ботами» и «троллями» и нашу волю выражать не собираются. Это очень грустно», — отметила Леся.

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«Люди уже больше недели снимают видеообращения из всех регионов, стучатся во все двери, но не никто во власти не хочет слышать, отгородились от народа!» — пишет Наталия.

Люди всё же не теряют надежды на то, что их услышат. Да и сам спикер Госдумы Володин утверждает, что читает комментарии в соцсетях. Вдруг шансы есть?

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