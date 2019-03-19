Госдума перенесла обсуждение в первом чтении резонансного законопроекта об ипотечных каникулах, перенос рассмотрения на 21 марта объяснили продолжающимися консультациями, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Законопроект об ипотечных каникулах был внесен депутатами Госдумы и членами Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Документ подготовлен во исполнение поручений из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля. Каникулами можно будет воспользоваться один раз, максимальный срок каникул — полгода.

Инициатива разработана на фоне данных ЦБ о росте долгов по ипотеке. Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в России по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 6,5 трлн рублей, что на 23,8% больше, чем на аналогичный период предыдущего года. В январе объем выданных ипотечных кредитов вырос на 12,7% в годовом выражении, а за месяц было выдано 78,2 тысячи таких кредитов на общую сумму 167 млрд рублей, сообщил ЦБ.

ЦБ видит плюсы

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поддержала введение ипотечных каникул. Глава регулятора не скрывала: возможность взять такие каникулы поможет гражданам России «более уверенно брать ипотечные кредиты» и поможет сделать ипотечное кредитование более привлекательным.

Принятие закона, по мнению Набиуллиной, развеет сомнения граждан, которые не могут решиться влезть в долговое ярмо.

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Реакция банков

Вместе с тем крупные финансовые организации увидели недостатки в законопроекте. Однако их сомнения отверг глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Мы не увеличиваем нагрузку на банки. Ну, растянется срок исполнения кредитного договора, причем это коснется небольшой части граждан, не все же будут соответствовать этим критериям, которые прописаны в законопроекте», — сказал Аксаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Каникулы

Законопроект предусматривает право заемщика, находящегося в трудной жизненной ситуации, обратиться к кредитору с требованием об установлении «льготного периода» сроком до шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение заемщиком своих обязательств либо уменьшен размер периодических платежей.

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После каникул

По истечении льготного периода платежи, предусмотренные кредитным договором (договором займа), продолжают осуществляться заемщиком в размере и с периодичностью, установленными первоначальными условиями договора. При этом те платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям кредитного договора, но не уплаченные им в связи с каникулами, уплачиваются на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который, соответственно, увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.

Каникулы не для всех

Предполагается, что под каникулы могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика; предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика; заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

Определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Так, на ипотечные каникулы могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных; инвалиды I или II группы; граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более двух месяцев; каникулы доступны в случае смерти трудоспособного близкого родственника-заемщика, который имел на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Также на льготный период могут претендовать граждане и индивидуальные предприниматели в случае снижения их заработной платы или дохода более чем на 30% за месяц по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

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Николай Неврев. Просительница. 1880-е

Расширить и снова сократить

Парламентарии намерены доработать инициативу ко второму, основному чтению. Внесенный в Госдуму законопроект не предполагает обратного действия. То есть, согласно нынешней редакции, на ипотечные каникулы могут претендовать только те, кто возьмут ипотеку после вступления закона в силу. После внесения инициативы решили пойти дальше, комитет по финрынку предложил распространить права заемщика на ипотечные каникулы на договоры по кредитам, заключенным до вступления в силу рассматриваемого законопроекта. При этом конкретный период «обратной силы» не определен.

Кроме того, комитет предлагает обсудить возможность введения права заемщика о применении ипотечных каникул на кредиты на жилье, не относящееся к сегменту предметов роскоши.

Одновременно парламентарии хотят «конкретизировать период, когда произошли события, относящие заемщика к категории попавших в сложную жизненную ситуацию, в т. ч. соотнести указанный период с датой заключения договора ипотечного кредита (займа), относительно которого заемщик предъявляет требование о введении «ипотечных каникул», и с датой предъявления требования о введении «ипотечных каникул»».

Перерыв на консультации

Госдума взяла тайм-аут на консультации по дальнейшей работе над законопроектом. Первое чтение законопроекта перенесено на 21 марта. Предложение главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») в ходе заседания поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что «идут консультации».

«Комитет просит вопрос перенести с тем, чтобы над ним дополнительно поработать… Идут консультации, коллеги, это хорошо», — дал оценку процессу Володин.

Ставка

Вместе с тем поручение о снижении ставок по ипотеке было дано президентом РФ Владимиром Путиным в послании 20 февраля. Правительству РФ было поручено представить предложения до 15 января 2020 года. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев обязал профильные министерства и ведомства до 15 декабря 2019 года дать предложения по снижению ставки по ипотеке до 8% и менее.

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