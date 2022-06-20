Литва ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область: примерно половина грузов, а столько подпадает под антироссийские санкции ЕС, теперь пропускаться через литовскую территорию не будут.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

ИА REGNUM: Олег Анатольевич, что означает для нас этот недружественный поступок Литвы?

Очевидно, что это не решение самих литовцев. Это решение как минимум Брюсселя, а скорее всего, и Лондона с Вашингтоном. А означает оно, что теперь на 40−50% включается сухопутная, железнодорожная блокада Калининградской области. Фактически приготовлена экономическая удавка вокруг самого западного российского эксклава.

Duma.gov.ru Депутат Государственной Думы Нилов Олег Анатольевич

ИА REGNUM: Каким должен быть ответ России?

Естественно, необходима ответная реакция и Совета безопасности РФ, и российского правительства, потому что это точно не региональный вопрос, а глобальный вызов всей стране. Это серьезная угроза, и я ее сравниваю с угрозой блокады Крыма, которая существовала несколько лет назад. И Крым, и Калининградская область — это, на мой взгляд, равновеликие, стратегические регионы, и попытки их блокады следует рассматривать как угрозу наивысшего уровня. Поэтому и ответ должен быть адекватным.

ИА REGNUM: Какие транспортные решения можно противопоставить этой угрозе?

Понятно, что прежде всего нужно использовать возможности морского варианта преодоления этой блокады, и я считаю, что федеральное правительство должно в кратчайшие сроки увеличить в разы морские караванные пути. Невольно вспоминаются легендарные караваны PQ-17, которые в годы Великой Отечественной шли в Мурманск. А сегодня деблокада Калининградской области может осуществляться, естественно, организацией широкого паромного сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом, с использованием и грузопассажирских паромов, и пассажирских лайнеров. Более того, можно рассмотреть и вариант с доставкой грузов по реке Неман, которая берет свое начало на территории Белоруссии и впадает в Куршский залив Балтийского моря. Напомню, что в советское время эта река была судоходной, по ней перевозили и пассажиров, и строительные грузы. Суда свободно двигались из Белоруссии до балтийской акватории.

Поэтому скорейшее развитие Калининградского морского торгового порта и соответствующих альтернативных маршрутов, как морских, так и речных, — вот что должно стать ответом на заказанное коллективным Западом решение Литовских железных дорог. А вообще, раз уж с их стороны, как говорится, процесс пошел, то нужно быть готовыми ко всему.

(сс) Ttracy Порт Калининграда

ИА REGNUM: Чего же еще можно ожидать от бывших «западных партнеров»?

Мне кажется, нельзя исключать и полной сухопутной блокады региона, которая может поставить под удар всю его экономику. Ситуация такова, что для всех видов продукции, поставляемой в регион по железной дороге, как и для газа, поставляемого по газопроводу через территорию Литвы, в один момент может быть включен «красный свет». В этой связи я уже не раз выступал с предложением развернуть на Калининградскую область газовый «Северный поток». Мы знаем, что эта газовая магистраль, от которой в Европе решили дистанцироваться в ущерб самим себе, проходит рядом с Калининградской областью, по дну Балтийского моря. Поэтому от нее вполне можно было бы сделать ответвление на Калининград. Тогда мы получим своего рода «Калининградский поток», который можно запустить в первую очередь для прорывного увеличения в регионе промышленного производства, для интенсивного развития аграрного комплекса, для стопроцентной независимой газификации области. В конечном итоге это позволит обеспечить полную энергонезависимость и безопасность области.

А вкупе с развитием альтернативных морских и воздушных маршрутов для грузоперевозок и пассажирских перевозок это и станет нашим должным «ответом Чемберлену».

Поэтому я очень рассчитываю на то, что в ближайшее время со стороны и федерального правительства, и региональных властей будут предприняты по-настоящему прорывные решения.

ИА REGNUM: А каким может быть наш политический ответ на попытки экономического удушения Калининградской области?

Здесь может быть и экономический, и политический, и военный ответ. Это задача непосредственно Совета безопасности, который, я считаю, должен быть целенаправленно созван в ближайшее время, чтобы обсудить ситуацию в Калининградской области, — естественно, не в открытом формате. Со своей стороны, позволю себе напомнить, что когда-то область была в разы больше насыщена различными воинскими частями, военной инфраструктурой и так далее. Сейчас этого нет, и мне кажется, это один из главнейших вопросов, на который необходимо обратить внимание.

ИА REGNUM: Как известно, в сентябре в Калининградской области пройдут выборы губернатора. Не осложнит ли этот фактор и без того тяжелую ситуацию, в которой оказался сегодня регион?

Да, если говорить о надвигающихся выборах губернатора Калининградской области, то, как уже отмечал Сергей Михайлович Миронов, сейчас точно не лучшее время для связанных с ними политических дебатов, митингов и всего привычного набора выборных технологий. Поэтому, чтобы не доставлять удовольствия тем, кто захочет воспользоваться этой выборной кампанией в деструктивных целях и подлить масла в огонь блокадных проблем, нужно как раз избежать привычной политической борьбы за власть, за проценты, за посты. Когда-то на базе крымского консенсуса мы уже продемонстрировали вариант сплочения тем же Брюсселю и Вашингтону. Ради безопасности и суверенитета российского государства все наше общество, невзирая на те или иные идейные, политические разногласия, способно на сплочение. Вот и сейчас, я думаю, то же самое необходимо продемонстрировать и в ситуации с выборами в Калининградской области: вместо внутренней межпартийной борьбы за власть нужно все усилия направить на борьбу с внешними вызовами.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Это значит, что партии, политики, журналисты, общественные организации, бизнес-сообщество, все граждане должны будут направить свою энергию не в слова и пиар, не в митинги, не в дебаты, не в плакаты и баннеры, а на решение и преодоление конкретных сегодняшних проблем области.

Например, партия «Справедливая Россия — За правду» отправит в регион сухогрузы с цементом, а КПРФ — с металлом. «Единая Россия» организует несколько новых грузопассажирских паромов, ЛДПР ударит по литовскому беспределу агитпоездом с бесплатными местами для калининградских школьников.

Вот к чему я призываю коллег, и надеюсь, что буду услышан. Наподобие крымского консенсуса калининградский консенсус станет ответом тем, кто ждет не дождется от нас «междоусобной», межпартийной борьбы, ответом с противоположными требованиями и действиями, а именно — с объединением усилий в борьбе вот с этой брюссельской и вашингтонской сегодняшней угрозой, реализуемой руками прогнувшихся перед Западом литовцев. Нужно четко и однозначно сказать всему этому русофобскому альянсу: нет, ребята, не получится у вас использовать в своих хищнических интересах эту ситуацию с выборами! Мы ее, наоборот, направим против вас, объединив усилия и, возможно, преодолев благодаря этому какие-то программные, политические, межпартийные разногласия.

Вот к чему я призываю и своих товарищей по партии, и всех остальных участников выборов. Нам сейчас нужно объединить усилия и направить их на разблокировку этого «литовского тупика», в который нас хотят завести западные друзья укронацистов. Давайте все вместе скажем им: No pasaran!