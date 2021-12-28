Фашизм, сегрегация, нарушение конституционных прав — так оценивают граждане пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Желание правительства РФ через Госдуму узаконить товарные штрих-коды как санитарную метку для жителей России вызвало непонимание и протест, что в полной мере и отразил аккаунт нижней палаты парламента в Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

ИА REGNUM заинтересовалось аргументами граждан, выступающих против куаризации, и обратило внимание на модерирование аккаунта Госдумы в соцсети. Оставить комментарий под постом могут только подписавшиеся пользователи, кстати сказать, после публикации агентства желающие высказаться стали делиться лайфхаками, как это сделать — теперь у аккаунта законодательного органа власти страны около полумиллиона подписчиков.

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Кроме того, модераторы удаляют комментарии, содержащие нецензурную брань, а также клевету и оскорбления, как это требует Роскомнадзор. В итоге с момента публикации после внесения законопроектов в Госдуму пост прокомментировали более 70 тыс. человек.

«Не смейте удалять комментарии! Если берете на себя смелость насаждать законы, попирающие права людей, то имейте смелость узнавать и публиковать нелицеприятные высказывания в свой адрес. Я категорически против законопроектов под номерами 17 358−8 и 17 357−8 о введении обязательных QR-кодов! Требую их отклонить как противоречащие Конституции страны и федеральным законам, как экстремистские, направленные на разжигание розни, вражды, дискриминации, подрыв государственного строя! Требую привлечь к ответственности всех инициаторов и разработчиков этих законопроектов, — пишет, например, пользовательgermanova0477. — Не имеют права являться депутатами Государственной думы те, кто пытается принять нормы, нарушающие права граждан и противоречащие Конституции, те, кто забыл историю Великой Отечественной войны, те, кто пытается возродить один из элементов фашизма — присвоение людям номеров! И не надо изображать заботу о здоровье населения — с противоэпидемическими мерами протаскиваемые в законы противоправные нормы не имеют ничего общего! Остановитесь! Кому вы служите? Точно народу нашей страны? Налицо провокация социального взрыва путём принятия противоправных антинародных законов!»

Barnaul.org Проверка QR-кода в торговом центре Барнаула

Пакет законопроектов о QR-кодах в соцсети трактуют как преступление против народа.

«Такой законопроект — это преступление против народа! Кто инициатор? Тут дело даже не в привит/не привит, а в конкретной сегрегации людей. К кому обращаться за помощью, за защитой прав и свобод? Когда Росгвардия, прокуратура, суды, депутаты, президент — все, кто призваны выступать на стороне закона, — против людей, не слышат свой народ. Страшно жить в такое время, в государстве, где нарушают базовые права человека», — отмечает medvedeva1990_ira.

Граждане просят не доводить до беды.

«Это сегрегация общества и противоречит Конституции и здравому смыслу. Прекращайте это дело. Не доводите страну до гражданской войны», — пишет faleva.photo.

Более пяти тысяч откликов нашел комментарий с вопросом о бунтах. «Народных бунтов захотели?» — спрашивает ouzs.ru.

Потомки победителей готовы идти до конца.

«Народ Российской Федерации против QR-кодов! Вы не имеете права нас разделять! Нет принудительной вакцинации и не будет! Вы людей лишили работы, но даже тогда они не пошли вакцинироваться! Мы потомки победителей! И пойдём до конца, до победного конца! Вы обязаны слушать и слышать свой народ!» — пишет expert_stmargo.

Граждане вспоминают подвиги дедов в Великую Отечественную войну и грозят законами мироздания.

«Неужели наши деды воевали и победили фашизм для того, чтобы мы спустя 76 лет об этом забыли? Какой ценой далась эта победа тогда! А сейчас все втаптывают в грязь, и, уже не стесняясь, с правительственных трибун вещают, что будут люди второго сорта. Без прав. Как такое возможно? Как это могло произойти? Мы же великий русский народ! А правительство готово сдать страну неофашистам. Опомнитесь люди! Вы же под Богом ходите! Если не думаете о себе, подумайте о своих детях и внуках, о тех, кто придет за вами! Сегрегация недопустима! Деление людей с ущемлением их прав на передвижение, медицинскую помощь, образование, работу недопустимо! Вы, правители, возомнившие себя богами, уже превратили жизни миллионов людей в ад. Вы планомерно и хладнокровно ведете население страны к вымиранию и уничтожению. Или вас не мать родила? Недопустимо, недопустимо принятие этих законов! Или вы считаете себя настолько могущественными и неуязвимыми, что плевать вам на законы? Да, законы в стране вы сами клепаете под свои удобства. Но законы мироздания никто не отменял. Потому что созданы они не вами. И эти законы обязательно постигнут вас, ваших детей, внуков. Потому что работают они всегда, и как аукнется, так и откликнется», — пишет svetl4nasazonenk0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

К дискуссии в соцсети присоединились и врачи-иммунологи. Более двух тысяч откликов нашел комментарий доктора, объяснившего негатив.

«От ваших псевдомер негодую. Рекомендации должны составлять грамотные специалисты, которые имеют отношение к иммунитету, вирусам и эпидемиологии. Практики. Не почвоведы, не подкупные «врачи»-ведущие и блогеры, не переученные за несколько часов на инфекционистов и пульмонологов окулисты и гинекологи. Выглядит все как полнейшая безграмотность, халатность и вытекающее умышленное вредительство со стороны органов власти к происходящему. Отсюда негатив и недоверие к медикам и власти у народа и соответствующее поведение. Предлагаю учитывать мнение настоящих специалистов в отношении управления ситуацией. То, что становится лишь хуже, ярко говорит о некомпетентности и бесполезности всех предыдущих действий. От стресса на давление со стороны правительства, угрозы увольнения, ограничения вырабатывается кортизол, который подавляет иммунитет и никак не улучшает ситуацию», — написала doctor.borisova.

В комментариях против QR-кодов выступили как антиваксеры, так и привитые.

«Я привитый. Но я категорически против QR-кодов и до последнего буду игнорировать те места, где требует QR-коды, и не собираюсь их никому показывать», — обещает stanislasofienko.

В соцсети не только выражают протесты, но и дают дельные советы законодателям.

«Если медицина не справляется — занимайтесь её улучшением, а не борьбой с людьми, которых вы пытаетесь превратить в скот с клеймом!» — предлагает sad_vashei_mechty.

Парламентариям посоветовали внести законопроекты, направленные на усиление иммунитета.

«Почему бы Думе не внести законопроект о принятии мер для усиления естественного иммунитета? Например, введение сухого закона или запрет на продажу табачных изделий (вы же в курсе, что это снижает иммунитет?) Или, например, законопроект о закрытии всех ресторанов быстрого питания (фаст-фуда), ведь пользы для здоровья людей такая еда не приносит, а скорее наоборот… Или, например, законопроект о продаже в магазинах чистых, не ГМО, продуктов (овощи и фрукты), а также о продаже продуктов, не содержащих пальмового масла и разных вредных «ешек»? Или, например, законопроект о посадке деревьев, чтобы хоть как-то увеличить количество кислорода, которого в условиях тотального загрязнения катастрофически не хватает? Или, например, займитесь такой же активной пропагандой здорового образа жизни, как сейчас продвигаете «единственное средство спасения населения планеты, — пишет ya_olga_tereshina. — Вы сделайте все, чтобы поднять естественный иммунитет своих граждан, тогда и о коронавирусе можно будет забыть, потому что люди с сильным иммунитетом способны с ним справиться. Но раз вы так упорно гнете только одну линию «заботы» о населении, то, по всей видимости, задача у вас прямо противоположная спасению жизней!».

Еще одна гражданская инициатива касается чипирования чиновников и парламентариев.

«В рамках улучшения прозрачности деятельности депутатов и правительства предлагаю внести в Думу законопроект о чипировании представителей органов власти с одновременной разработкой открытой онлайн-карты с хранением, выводом информации о местах нахождения чипированных. Народ должен знать, где, когда, чем и с кем занимаются слуги народа. Также ограничить посредством электронных устройств для слуг народа доступ к местам, где они могут опорочить свою репутацию», — отметил varshavskiim.

При этом участники обсуждения видят несоответствие между заявлениями президента РФ Владимира Путина и действиями правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным и Госдумы.

«Почему президент РФ говорит, что вакцинация добровольная и должны сохранятся все конституционные права граждан, а правительство и Госдума принимают противоположные решения?» — спрашивает anna_koshkina9.

В целом, пользователи осознают, что Госдума готовится принять беспрецедентное историческое решение, после которого возврат в прежние времена невозможен.

«Уважаемые депутаты! Сегодня на наших глазах вершится история Государства Российского! И какими вы войдёте в эту историю, зависит от вас! Мы, люди русские, против принуждений, против QR-кодов, против сегрегации! Требуем отклонить законопроекты 17 357−8 и 17 358−8!», — пишет nartiukhova.

Народ помнит свою историю и осознает последствия.

«Закон об обязательных QR-кодах — фашизм, сегрегация и нарушение конституционных прав граждан. Если Дума махнет на права и волеизъявление народа рукой, будут массовые протесты в защиту здравого смысла, человеческих прав», — уверяет ilmira_bridge.

Сегодня, 15 ноября, Совет Думы примет решение о порядке рассмотрения вызвавших споры законопроектов. Будет ли Госдума снова «бешеным принтером», местом для политических баталий или площадкой для кулуарных диалогов тет-а-тет, — увидим совсем скоро. Законопроекты станут лакмусовой бумажкой для Госдумы восьмого созыва под председательством Вячеслава Володина.