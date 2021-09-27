Широкий резонанс получил внесенный в Госдуму масштабный законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли инициативу в рамках реализации новых положений Конституции страны. В случае его принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей. Прежний федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратит силу. В регионах настаивают на широком общественном обсуждении, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории регионов (федеральных, региональных, муниципальных). Продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти — на территории каждого субъекта РФ. Закрепляется, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.

Корректируется система региональных органов власти и совершенствуется их взаимодействие.

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Главы регионов

Закрепляется, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием названия субъекта РФ. При этом прописывается, что Конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица, но при этом вводится специальный запрет на слово «президент» в отношении главы региона. Таким образом, в России останется только один президент, а в Татарии, как и в других субъектах РФ, будет глава.

Он формирует региональное правительство и принимает решение о его отставке. Глава региона может либо самостоятельно возглавить региональное правительство, либо ввести отдельную должность председателя регионального правительства.

Изменяется механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение или выговор. В течение пяти лет после отрешения главы региона от должности президентом РФ такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном субъекте РФ.

Меняются и сроки полномочий — законопроект снимает введенный в 2015 году запрет для губернаторов избираться на два срока подряд, главы регионов смогут работать пожизненно. «Для обеспечения стабильности системы публичной власти» срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается 5 лет — сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет.

Законопроектом корректируются полномочия правительства субъекта РФ с учетом обновленных положений статьи 72 Конституции РФ. Во избежание возможных кризисов в регионах определяется порядок временного исполнения обязанностей высшего должностного лица.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Губернатор на всю жизнь

Норма, дающая возможность возглавлять регион неограниченное число сроков подряд, вызвала дискуссию. Почти сразу же после внесения законопроекта в Госдуму Кремль заявил позицию президента РФ Владимира Путина.

«Конечно, Путин сторонник сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Практически в большинстве вопросов Путин сторонник сбалансированного подхода», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тут же предложил свой вариант — аналог «ярлыка на княжение»: «Президент сам назначает главу региона и определяет срок его полномочий: 5, 7, 10 лет — сколько сочтет нужным. Но при этом в любой момент может отправить его в отставку. Чтобы он не думал о том, как ему переизбираться, а думал о деле, спокойно работал».

В регионах же свое видение. Так, например, омский политолог, общественный деятель Сергей Кондаков убеждён, что губернаторы регионов заслуживают оставаться в должности более двух сроков подряд, если работают эффективно.

«Главный критерий оценки губернатора — его КПД в экономическом развитии региона. А вот меры по снятию «тормозных» (особенно тех, кто только и занимается вышибанием денег в Москве) нужно искать, проработать варианты. Но это уже другая тема», — сказал Кондаков.

Законопроект встревожит москвичей, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), имея в виду отношение некоторых жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину. Однако он рекомендует не поддаваться тяжелым мыслям — «этот закон не делает глав регионов бессмертными, на всё Божья воля…»

Отказ от каких-либо ограничений на количество сроков нахождения на высшей должности для глав регионов обернётся застоем в региональных элитах, уверен политолог и политический технолог Александр Ершов.

«Обнуление, которое началось в прошлом году, логически продолжилось в виде этого законопроекта, но уже на региональном уровне. Я не думаю, что это принесёт положительные плоды в тех регионах, где и так, в силу долгого правления одной и той же элиты, система сдержек и противовесов давно не работает», — рассуждает эксперт.

Duma.gov.ru Государственная дума

Заксобрания…

Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ — независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Государственной думы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте.

Для унификации законодательной процедуры вводится специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Государственную думу.

С учетом региональной практики перечень субъектов права законодательной инициативы в региональных парламентах дополняется прокурорами субъектов РФ.

Кроме того, законопроект синхронизирует работу региональных парламентов с работой глав регионов — вводятся равные пятилетние сроки полномочий для губернаторов и региональных заксобраний.

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… И законы

Для региональных законов устанавливается общее правило: законы субъекта РФ вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если ими не установлен другой порядок вступления их в силу.

Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, федеральным законам, и это противоречие будет установлено судом, но заксобрание его не устранит в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, то глава региона сможет принять решение о роспуске заксобрания субъекта РФ.

Одновременно прокуроры субъектов РФ наделяются полномочием вносить законопроекты в региональные заксобрания.

В целях унификации законодательной процедуры предлагается отдельная статья, предусматривающая порядок внесения законодательными органами субъектов РФ законопроектов в Государственную думу.

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Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Полномочия регионов и споры

Большое число норм законопроекта посвящено полномочиям субъектов РФ. Перечень собственных полномочий регионов по предметам совместного ведения пересмотрен и укрупнен, как пояснил один из авторов депутат Госдумы Крашенинников, для исключения их избыточной детализации и некорректного истолкования на местах.

Скорректированы положения по собственности субъекта РФ, определены основы порядка учета его имущества.

Определяется статус финансового органа субъекта РФ, который является обязательным органом, и непосредственно устанавливается порядок назначения его руководителя с участием Минфина России.

Исключаются нормы, детально регулирующие бюджетный процесс. В этой части предусмотрена отсылка к Бюджетному кодексу.

Инициатива, кроме того, дает органам власти региона право обращаться в Госсовет для разрешения споров.

Федеральные территории

Проект нового закона о региональной власти не предусматривает изменение названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий. Одновременно, согласно законопроекту, «федеральным законом могут быть установлены особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения».

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

От федерализма к…

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников отметил, что внесённый в Госдуму законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ, в случае его принятия, сделает политическую систему России более близкой к унитарной модели и менее федералистской.

«Логика в этом есть, потому что это и так сейчас происходит. С другой стороны, это, конечно, меняет и расклад сил, и идеологию, которая была в создании федерации Российского государства. Мы всё дальше уходим от федерации», — рассуждает политолог.

На то, что законопроект прямо закрепляет за федеральными органами исполнительной власти право влиять на назначение топ-чиновников в регионах, в той же сфере здравоохранения или образования, обратил внимание преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

«Тут надо будет смотреть, в каком виде это в итоге будет реализовано. Понятно, чтоМосква хочет усилить контроль в таких чувствительных сферах. Но, с другой стороны, можно вспомнить ситуацию, когда только вводились карантинные ограничения. Тогда многое было делегировано субъектам Федерации, но и спрос был с губернаторов», — напомнил он.