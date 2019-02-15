На рассмотрении Госдумы находится пакет законопроектов, касающихся «дел церковных», в частности, дискуссию вызвала инициатива о паломнической деятельности. Кроме того, созданная рабочая группа трудится над инициативами патриарха Московского и всея Руси Кирилла — речь идет в том числе о выводе абортов из системы ОМС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

Что и как предстоит подкорректировать в существующем законодательстве в интересах традиционных конфессий, нужно ли менять модель религиозной политики в России и мире, — в интервью ИА REGNUM председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова (КПРФ).

Как вы оцениваете существующую модель отношений государства и религиозных организаций? Можно ли ее назвать оптимальной? Ряд политиков и представителей общественности уверены, что пришло время оптимизировать отношения государства и традиционных конфессий.

Государственно-религиозные отношения основываются на гарантии невмешательства органов государственной власти во внутренние установления религиозных организаций, и в то же время на соблюдении конституционных прав граждан и обеспечении безопасности государства. Государство и Церковь находятся в постоянном диалоге. И, конечно, это касается и работы над совершенствованием законодательства. Государственная дума ФС РФ сотрудничает со всеми представленными в России традиционными конфессиями, особое место в данном сотрудничестве занимает тесное взаимодействие парламентариев с правовым управлением Московской Патриархии.

Развитие религиозной жизни в нашей стране связано с духовным возрождением и укреплением традиций, с тенденцией укрепления межконфессионального мира и снижения межрелигиозной напряженности.

Осуществляется борьба с квазирелигиозными организациями, деятельность которых связана с посягательством на жизнь, свободу и права человека, с угрозой нарушения их имущественных прав и так далее. Солидарная работа государства и Церкви позволит не только в духовной сфере, но и в вопросе социального служения выйти на высокий духовный стандарт.

Каждый день перед традиционными религиозными конфессиями и государством возникают новые вызовы, преодолеть которые можно только посредством формирования «симфонии» отношений государства и Церкви.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о паломнической деятельности, инициатива вызвала общественный резонанс. Как планируется доработать инициативу ко второму чтению?

Инициатива преследует три основные цели: достижение максимальной прозрачности паломнической деятельности, повышение ответственности централизованных религиозных организаций за организацию паломнических поездок, профилактика экстремизма, осуществляемого под видом паломничества.

В настоящий момент продолжается обсуждение предложений по доработке законопроекта. Следует отметить, что услышано мнение туроператоров по этому законопроекту, и есть готовность внести необходимые поправки. В частности, было предложено разделить понятия религиозный туризм (для туроператоров) и паломничество (для традиционных религиозных организаций), выделить паломничество как особый вид деятельности религиозных организаций. Также предлагается не концентрировать ответственность за весь туристический поток к святыням на религиозных организациях, так как у них нет организационных возможностей, которые есть у профессионалов-туроператоров. Считаем также, что льготное налогообложение при осуществлении такой деятельности возможно при условии, если религиозные организации выступят в качестве заказчиков, а крупные туроператоры в качестве исполнителей услуг. Особая деятельность по организации участия, например, в религиозных обрядах должна остаться за религиозными организациями.

Что еще предстоит подкорректировать в существующем законодательстве в интересах традиционных конфессий?

Если говорить о перспективах совершенствования законодательства, так или иначе затрагивающих деятельность религиозных организаций, то, по моему мнению, важно урегулировать следующие важные вопросы.

В соответствии с действующим законодательством работники религиозных организаций и священнослужители подлежат социальному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Однако несущие послушание на приходе монашествующие лишены возможности пользоваться указанными выше социальными благами, поскольку с ними не заключаются трудовые договоры и приходом не осуществляются ежемесячные отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и так далее. В связи с этим планируется в ближайшее время разработать соответствующие поправки в законодательство для устранения пробела.

Также внимания заслуживает проработка вопроса о деятельности религиозных объединений в рамках общественных наблюдательных комиссий. Напомню, что общественные наблюдательные комиссии осуществляют общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В соответствии с п.2 ст. 10 Федерального закона от № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии обладает общероссийское, межрегиональное или региональное общественное объединение, имеющее государственную регистрацию и осуществляющее свою деятельность не менее пяти лет со дня его создания. В настоящее время рассматриваются предложения о наделении религиозных организаций правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии.

Конечно же, это не исчерпывающий перечень вопросов в сфере деятельности религиозных объединений, которые необходимо решить в ближайшее время. Таких вопросов очень много. Следует отметить, что комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений готов к диалогу и сотрудничеству с представителями традиционных религиозных конфессий, к совместному решению проблем.

Как еще можно было бы укрепить и расширить социальную миссию церкви?

Увеличением государственной поддержки. Первый детский хоспис в Санкт-Петербурге, которым руководит протоиерей Александр Ткаченко, стал пилотным проектом, побудившим государство внести изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения» для выделения средств на паллиативную помощь.

Развитием курсов обучения, так как осуществляющие миссию священнослужители, церковные работники и волонтеры должны пройти соответствующее обучение, чтобы оказывать необходимую помощь качественно и на достойном профессиональном уровне. Обучение должно быть основано на церковных образовательных стандартах по подготовке социальных работников и миссионеров, а также соотноситься с медицинскими, социальными, психическими и прочими особенностями той категории граждан, с которой предстоит работать.

Возможным использованием зарубежного опыта, когда для занятия ряда государственных должностей и выдвижения на выборные должности существенными преимуществами считается наличие у соискателя опыта волонтерства. Опыт социального служения государственных и муниципальных служащих, управленцев, международников обеспечит глубокое понимание реальных проблем общества, внутреннюю ответственность.

Во время «Рождественских чтений» в Госдуме патриарх Кирилл предложил ввести запрет на рекламу алкоголя, вывести аборты из перечня медицинских услуг по ОМС и предоставить «льготы по выходу на пенсию для женщин, которые родили трех и более детей». Как вы относитесь к этим инициативам? Могут ли они иметь законодательные решения?

Несомненно. Для разработки законопроектов создана рабочая группа, которую возглавил заместитель председателя Госдумы Пётр Олегович Толстой, группа включает в себя представителей всех политических фракций, представителей профильных комитетов.

Первое заседание группы уже прошло. Каковы предварительные итоги, ведь вектор работы уже задан?

Обсуждение конкретных проектов поддержки многодетных семей и ряда других вопросов выявило необходимость разработки программы, которая, прежде всего, обеспечивала бы защиту прав наименее социально защищенных граждан.

Как сегодня выстраивается сотрудничество религиозных организаций и государства в законотворческой деятельности, можно ли назвать это сотрудничество оптимальным?

При обсуждении значимых для религиозных организаций законодательных инициатив присутствие и участие в дискуссии, например, руководителя правового управления Московской Патриархии стало традицией.

Какую роль сегодня играет Россия в мире в сфере поддержки православия и традиционных ценностей?

Россия является главным центром мирового православия и защиты христианства не только в Европе, но и во всём мире. Есть предложение создать в Москве информационный центр для этих целей. Нам важно следить совместно с ответственными международными правозащитными организациями за тем, чтобы каждый случай насилия и преследования христиан становился предметом для судебного разбирательства как национальных, так и международных судебных органов. В контексте этих споров для эффективной защиты религиозной свободы крайне важно, чтобы правозащитные судебные органы уважали право на отказ по убеждениям, в частности, по христианским убеждениям.

Здесь нам и коллегам — парламентариям-христианам из европейских стран — важно продолжать вести совместную работу с правозащитными христианскими организациями, чтобы наши традиционные христианские ценности рассматривались не просто как неформальные обычаи, которые можно принять во внимание, а можно и не принять. Важно, чтобы они закрепились в качестве норм и прецедентов, которые нельзя нарушать несмотря ни на какие национальные законы. Это важно, в том числе, для защиты убеждений госслужащих-христиан в Западной Европе, которые не согласны с безнравственными законами своей страны и страдают при несении службы. Например, сотрудников компаний BritishAirways принуждали снять кресты как знаки, которые оказали негативное влияние на бренд авиакомпании.

В конце января в Государственную думу для участия в Международных Рождественских образовательных чтениях прибыли парламентарии из десяти стран, в том числе из Германии, с которыми мы находимся в постоянном взаимодействии. Даже несмотря на сложности в межгосударственном общении, у нас есть общие ценности. Мы видим, в каком зажатом положении находятся сейчас католики и те, кто выступает за семейные ценности и нравственность, нужно найти формы взаимодействия, чтобы защитить их интересы.

Россия могла бы, опосредованно — к примеру, через православных патриотов — предложить Германии и другим впадающим в безверие и атеизм ведущим европейским странам религиозный проект, целью которого стало бы обратное возрождение христианства на этих территориях.

Наш положительный опыт в области обеспечения прав и законных интересов религиозных организаций является лучшей гарантией успеха такого подвижничества. Мы предлагаем Европе свою альтернативу — свою законодательную базу, которая позволит не допустить распространение церковного кризиса на территорию европейских стран.

Какие цели и задачи ставите перед собой как президент Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП)?

Преодоление мировоззренческого кризиса, опора на традиционные духовные ценности, которые во многом общие для всех традиционных конфессий. Особое значение в этом контексте имеет утверждение идеала социальной справедливости, сохранение института семьи, недопущение расколов церквей, вызванных зачастую конъюнктурными политическими ситуациями.

Применение опыта межрелигиозного сотрудничества России на международной арене, в первую очередь, для политического урегулирования вооруженных конфликтов. Яркий пример этому — Сирия, где благодаря совместным усилиям России, Ирана, Турции начался процесс национального примирения и выстраивания основных элементов гражданского общества на основе принципов свободы совести, светских основ государственного строительства, учета традиционных исламских ценностей и соблюдения прав христианских меньшинств.

Как выстраивается законодательное сотрудничество парламентариев разных стран в рамках МАП?

Парламентарии в рамках МАП отслеживают и оценивают события в мировом православии, принимают участие в преодолении крайних националистических, конфессиональных и религиозных противоречий, сотрудничают с международными организациями с целью предотвращения явлений конфессионального или религиозного антагонизма или действий, оскорбляющих социальную или политическую мораль и пробуждающих религиозную ненависть и национально-расовый фанатизм, способствуют налаживанию прямых контактов между политическими, парламентскими, церковными, научными и духовными деятелями или институтами как в деле развития православного культурного наследия, так и его вклада в современный международный диалог о правах человека и о мирном сосуществовании народов.

Подлинная ценность закона раскрывается тогда, когда требования права совпадают с голосом совести человека. Закон, теряющий связь с нравственной природой человека, не вызывает отклика в сердце и становится бесполезен или даже вреден для человеческого общества. Общие ценности, которые не могут быть идеологизированы или политизированы, способны составить нравственный консенсус человечества. Работа над этим нравственным консенсусом — одна из важнейших задач МАП, и приблизиться к ее решению мы может только в процессе диалога и совместных действий.

Православное сообщество России и Западной Европы сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами. Как их преодолеть?

Европейский кризис веры и нравственности, отказ от своих христианских корней создал благодатную почву для взращивания ксенофобии и нетерпимости, для укоренения «толерантности» и «свободы». Эта тенденция наносит серьезный удар обществу и в конечном итоге приведет к деградации общественных институтов.

Примеры: регистрация однополых браков разрешена в 14 европейских государствах; в Великобритании христианка — сотрудник ЗАГСа была уволена за отказ провести церемонию бракосочетания двух мужчин; победа на конкурсе Евровидения 2014 бородатой женщины-трансгендера; решением кабинета министров Великобритании христианам запрещено надевать крестики в рабочее время и так далее.

Преодолеть нравственный кризис Европе поможет наша страна. Как? Путем развития отношений между институтами гражданского общества России и европейских стран, молодежного обмена, с целью приобщения к традиционным ценностям.