ИА REGNUM: Леонид Эдуардович, каковы главные достижения у вашей партии за более чем 30 лет ее существования?

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Самое главное, на мой взгляд, то, что партия была и остается парламентской. На протяжении всех восьми созывов Государственной думы ЛДПР всегда последовательно формировала свою фракцию в нижней палате. То есть ЛДПР на протяжении более чем 30 лет сохраняла свой электорат, который не мыслил Думу без либерал-демократов и основателя нашей партии Владимира Жириновского.

Но нужно понимать при этом, что за эти же 30 лет ЛДПР никогда не имела парламентского большинства, чтобы с легкостью облекать в законы все идеи и инициативы депутатов фракции. А именно они наряду с наследием Владимира Вольфовича — также достижение партии.

Можно и более конкретные исторические примеры привести. В 1990-е годы в Госдуме рассматривался законопроект о введении платы за обучение в школах. ЛДПР остановила этот документ!

ЛДПР трижды спасала Россию от крупных политических потрясений. В 1993 году мы поддержали принятие Конституции РФ. Владимир Жириновский был единственный, кто выступил в последний день работы Конституционного совещания. Это дало дорогу созданию Федерального собрания. В 1996 году только авторитет Владимира Жириновского остановил президента Бориса Ельцина от упразднения КПРФ. Аналогичная ситуация была в 1999 году.

Kremlin.ru Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов

ИА REGNUM: Какие главные недостатки накопились в партии к этому времени?

Об этом пусть скажут наши избиратели. Мы обязательно к ним прислушаемся. Но буквально на днях ЭИСИ опубликовал рейтинг, в котором ЛДПР занимает второе место по популярности наравне с коммунистами. Но мы готовы идти дальше, ориентируясь на интересы и чаяния нашего народа.

ИА REGNUM: Что надо изменить не в программе, а в практике деятельности партии?

Мы договорились, что будем делать бОльший упор на региональные отделения. ЛДПР — это партия регионов, мы сильны именно ими. Люди по всей России — настоящие патриоты. И, уверен, всё больше из них будут разделять взгляды ЛДПР.

ИА REGNUM: У партии есть свои губернаторы. Будет ли партия продолжать выдвигать своих кандидатов в губернаторы? И если да, то по каким регионам?

Мы будем участвовать во всех выборах. У нас отличная кузница кадров — это и фракция ЛДПР в Госдуме, и все региональные отделения. Достойные кандидаты на главные посты в регионах обязательно найдутся. У нас команда патриотов, которые хотят и, самое главное, могут менять жизнь людей к лучшему.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

ИА REGNUM: Ставит ли партия перед собой задачу на любых следующих выборах увеличить долю избирателей, которые за нее проголосовали? Можно ли примерно определить в цифрах эту долю? Мы все помним феерический успех ЛДПР в декабре 1993 года, когда за партию проголосовали 23% избирателей. Достигнет ли партия таких результатов?

Порядка 23–25% — это наше электоральное ядро. Люди, которые настроены патриотично, которые придерживаются консервативных взглядов, которые хотят получить от государства рычаги и возможности, чтобы достойно кормить себя и свою семью. У нас всегда сильны позиции на Дальнем Востоке и в Центральной России, в традиционных русских регионах.

Но мы хотим расширять электоральную географию. В этом году, к примеру, муниципальные выборы в Москве, и мы рассчитываем выступить на них лучше, чем пять лет назад.

В целом мы ставим задачу получить на следующих выборах в Государственную думу не меньше второго места, а в ряде регионов получить и первые места в Законодательных собраниях. Потенциал для этого есть.