Москва, 23 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Московский Роспотребнадзор начал рассылать в вузы распоряжение об обязательной вакцинации от гриппа не менее 75% студентов и сотрудников образовательных учреждений — документ есть в распоряжении ИА REGNUM. Депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия») назвал требуемый показатель безумным и напомнил, что вакцинация от гриппа является делом добровольным как для студентов, так и для преподавателей. Парламентарий разместил свой комментарий для ИА REGNUM у себя в телеграм-канале, новость вызвала широкое обсуждение подписчиков.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

«Это было предсказуемо. Перед выборами типа ослабили хватку, а вот теперь всех под одну гребенку на прививку будут загонять», — отметила Svetlana.

«Главное, что эксперименты будут опять над бюджетниками проводить», — указала Ирина М.

Подписчики обратили внимание на развернутые мобильные пункты вакцинации от гриппа, на фоне угрозы четвертой волны коронавируса прививки от гриппа, по свидетельству читателей, предлагается сделать в реанемобилях. В то же время, согласно данным московского штаба на 23 сентября, число умерших за сутки сравнялось с ранее зарегистрированным максимумом за все время пандемии: скончались 820 пациентов.

«С понедельника у метро Домодедовская стоит скорая помощь — реанимация, с надписью на борту «Здесь вакцинируются от гриппа». Вокруг пусто, во всяком случае в 8:30 утра. Больше в Москве некуда применить реанемобиль, судя по всему», — написала Irina.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вакцинацию от гриппа к мобильному пункту

Читатели предлагают свои меры борьбы с сезонным заболеванием.

«Возможно, попробуют витамины раздавать, морковь/ягоды/фрукты, чтобы иммунитет населению поднять? Задолбали своими уколами всех», — констатировала Marina.

Очередная вакцинация разозлила некоторых читателей.

«Вячеслав Иванович, добрый день! Скажите, можно подать в прокуратуру на главу Роспотребнадзора за незаконные действия?» — просит у Лысакова разъяснений Марианна К.

Кое-кто делится своими впечатлениями от отпуска и от организации санитарных мероприятий.

«Москва вообще не сопротивляется, ездили на неделю в Анапу, там в масках за день ну если раз увидишь — повезло, приехали — и такой депресняк навалил, все в масках, это ж надо так запугать народ», — отметила Анна.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт мобильной вакцинации от гриппа

Столичный Роспотребнадзор разослал в вузы распоряжение, согласно которому следует «организовать иммунизацию против сезонного гриппа подлежащих контингентов из группы риска в соответствии с национальным календарём профилактических прививок — обучающихся и работников образовательных учреждений с достижением высокого уровня охвата профилактическими прививками против гриппа студентов и сотрудников образовательных организаций (не менее 75%)». Помимо этого, вузам предписывается обеспечить достаточное количество средств индивидуальной защиты, а также соблюдать все необходимые санитарные меры.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан РФ привиться от гриппа, так как в стране снизилась «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, а переболевшие коронавирусом — новая группа риска для этой болезни.