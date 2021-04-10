В Госдуме задумались о будущем берегов, лесов и деревень. О том, какой быть новой деревне, надо ли приватизировать водоохранные зоны, быть ли частным лесам в России из-за Парижского соглашения, — в интервью ИА REGNUM рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Николай Николаев

Каким Вы видите будущее деревни и есть ли конкретные инициативы?

Николай Николаев: Конечно, сейчас уже на протяжении нескольких лет работает программа по поддержке и развитию сельских территорий, она реализуется достаточно успешно и абсолютно востребована в регионах. Другое дело, что, конечно, говорить о том, что объем финансирования является достаточным — не приходится. Поэтому сейчас встает вопрос о том, как привлечь новые внебюджетные деньги на сельские территории. И здесь, конечно же, нам не обойтись без некоего видения: каким образом должны развиваться сельские территории, как они должны выглядеть, как они должны жить, кто там должен жить. И здесь следует говорить о том, что возврат к деревне, возврат к сельской местности образца 60−70-х годов невозможен, поэтому, наверное, говорить о восстановлении нам не имеет смысла. Нужно говорить о развитии новой модели, о новом видении вот этой деревни. Основной темой должна стать постаграрная деревня, постаграрное село, потому что сам характер сельхозработ, характер аграрного производства существенно изменился. Это действительно агропромышленные предприятия, в основном, крупные холдинги, у которых производство налажено совсем иначе, нежели 30−40 лет назад. На это производство требуется значительно меньше людей, и отток сельского населения — это самая большая проблема.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Деревня Загайново неподалеку от Углича

Нам нужно говорить уже о постаграрной деревне, о создании новых точек притяжения в сельской территории, о новых моделях развития, которые могут быть не связаны непосредственно с аграрным производством. И речь идет не только о туризме, туризм — это только маленькая часть. Речь идет о том, что стоит людям дать возможность создавать новые поселки с учётом того, что после 2020 года, когда мы столкнулись с пандемией, потребность в жизни на селе возросла, возросла потребность у людей уехать из города и получить более просторное и комфортное жилье, которое позволит создавать и домашние офисы при наличии должного качества интернета, и возможности для дистанционного обучения. Пока предложений для таких запросов на селе практически не наблюдается. Это вопросы о развитии других видов бизнеса, не только аграрного. В городе это сейчас делать достаточно дорого — новые бизнесы строить, а вот на селе это-то возможно. Нам нужно говорить о будущем.

Что касается конкретных предложений и инструментов, то, конечно же, мы должны рассматривать возможность поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Нужно говорить о том, чтобы распространять на ИЖС в новых поселках те механизмы финансирования, которые мы создали в долевом строительстве. Я имею в виду проектное финансирование, использование эскроу-счетов и так далее. То есть здесь есть о чем подумать, о чем поговорить. И, несомненно, видение новой постаграрной деревни требует очень широкого серьезного обсуждения, и оно должно идти от людей, от регионов.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Андрианов остров, Архангельская область

Росреестр предлагает снять ограничения на приватизацию участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Оппозиция уже говорит о том, что с принятием закона граждане лишатся доступа к рекам и озерам страны. Поддерживаете ли вы инициативу Росреестра?

Николай Николаев: Нам нужно очень внимательно отнестись к тому, как эти предложения будут работать в субъектах РФ. Что касается доступа к рекам и озёрам страны — этот один из тех приоритетов, который должен звучать при рассмотрении этого законопроекта.

Если мы увидим, что такие риски существуют, то нам нужно будет вносить альтернативные поправки, которые гарантируют людям доступ к воде. Во всяком случае, понимая, что определённая проблема есть и есть случаи, когда зоны санитарной охраны были зафиксированы уже после того, как люди построили дома, после того, как им выделили землю на этой территории. Нам нужно разбираться с этой темой, нужно обеспечить, чтобы люди могли воспользоваться своей землей и своими правами. Также нельзя забывать о том, что такие решения не должны привести к загрязнению окружающей среды и нарушению прав всех остальных граждан. Будем работать в этом направлении. Когда поступит этот законопроект в Госдуму, мы традиционно соберём экспертов, общественность и будем обсуждать.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Часовня в Кенозерье

Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») увязал Парижское соглашение и постановление правительства РФ о «легализации частных лесов на землях сельхозназначения». Согласны ли Вы с таким выводом?

Николай Николаев: Увязывают это постановление и Парижское соглашение вместе, в основном, иностранные экологические организации, которые активно лоббируют частную собственность на леса и давно добиваются, чтобы сельхозземли разрешили заращивать лесом. На сегодняшний день правительство РФ внесло на согласование новую редакцию постановления, где учтены риски, которые были допущены ранее. Что касается сути, Парижское соглашение и зарастание сельхозземель не имеют друг к другу никакого отношения. То, что различные международные экологические организации пытаются так или иначе воздействовать на наше законодательство и общественное мнение, мы это видим и знаем об этом. Здесь мы должны абсолютно объективно подходить к вопросу: Парижское соглашение — документ, который подписан Россией, в рамках него ведется серьезная деятельность, направленная, прежде всего, на защиту окружающей среды и улучшение климата. Постановление правительства РФ — это попытка решить локальную задачу, которая, к сожалению, была неудачной и сейчас исправляется.