Госдума готовится на пленарных заседаниях обсуждать замещение ряда действующих мер поддержки семей с детьми универсальным пособием, сообщает ИА REGNUM. Правительство России предложило с введением универсального пособия с 1 января 2023 г. выстроить единую и комплексную «бесшовную» адресную поддержку семей с детьми с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, которой будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей.

Валентин Серов. Дети. 1899

Внесенным в Госдуму законопроектом предполагается, что выплата универсального пособия будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также средств региональных бюджетов, которые в форме субвенции будут передаваться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Однако после введения универсального пособия изменится круг лиц, охватываемый в настоящее время действующими мерами соцподдержки.

Какие пособия объединят

Правительственным законопроектом предлагается консолидация следующих действующих мер социальной поддержки в единое универсальное пособие: ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Кому пособия

Право на универсальное пособие возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (месту пребывания) или фактического проживания членов семьи, на дату обращения за назначением универсального пособия. Также при определении права на пособие учитывается наличие движимого и недвижимого имущества и причины отсутствия у семьи доходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Среднедушевой доход семьи для назначения универсального пособия рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу (в настоящее время для установленных выплат период составляет 4 или 6 месяцев) перед месяцем подачи заявления о назначении универсального пособия.

Размер пособия

Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей — при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей, или 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения — при назначении универсального пособия беременной женщине.

Нюансы выплат

Автоматически пособие назначаться не будет, оно устанавливается на 12 календарных месяцев, после чего потребуется подтверждать наличие обстоятельств, являющимися условиями получения пособия.

Новые назначения разрозненных вышеперечисленных мер поддержки гражданам после 1 января 2023 г. осуществляться не будут. Исключение составят граждане, у которых право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей возникло до 1 января 2023 г. Средства федерального бюджета на завершение исполнения обязательств по всем выплатам предусмотрены.

Роль регионов

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам обратил внимание на то, что регион может принять решение самостоятельно осуществлять выплату универсального пособия, что дает ему право устанавливать иные условия назначения и выплаты универсального пособия в дополнение к федеральным.

Вместе с тем в этом случае выплата универсального пособия будет происходить исключительно за счет средств бюджета субъекта РФ без софинансирования из федерального бюджета, что не создает стимулов региону для принятия решения самостоятельно осуществлять выплату универсального пособия.

Кроме того, в отличие от предусмотренной процедуры передачи указанных полномочий субъектом РФ Фонду пенсионного и социального страхования путем заключения соответствующего соглашения, процедура «принятия» субъектом РФ исполнение полномочий по выплате универсального пособия на себя, не определена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Отсюда особенности

Предполагается, что пособие будут назначать на основании одного заявления, поданного через федеральный или региональный портал государственных услуг или МФЦ. Однако согласно предлагаемой правительством редакции, для того, чтобы подать заявление на новое пособие, гражданин должен самостоятельно узнать, за счет средств какого бюджета будет осуществляться выплата, а также о наличии специального соглашения о взаимодействии между органом, назначающим пособие, и многофункциональным центром. Такой подход не согласуется с политикой проактивного назначения выплат, как ключевой идеи развития «Социального казначейства», указали в Госдуме.

За скобками

В Госдуме видят риски того, что с введением универсального пособия изменится круг лиц, охватываемый в настоящее время действующими мерами социальной поддержки.

Так, в настоящее время к ежемесячной выплате при рождении (усыновлении) первого ребенка не применяется имущественный ценз, и порог нуждаемости составляет два прожиточных минимума, а не один.

Также пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет сейчас предоставляется независимо от доходов семьи, размер его в 2022 году составляет 7 677 рублей.

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей также обратили внимание на то, что универсальное пособие на детей до 3 лет смогут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума и подпадающие под требования, предъявляемые к имуществу вне зависимости от очередности рождения.