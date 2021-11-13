Госдума в своем официальном аккаунте Instagram сообщила о внесении в Госдуму пакета законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и при междугородных и международных перевозках, вскоре комментарии были ограничены. Пост вызвал широкий общественный резонанс и собрал более 33 тыс. откликов, однако большинство из их — против куаризации, которую пользователи сравнивают с фашизмом и считают противоречащей конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Скриншот страницы Госдумы в Instagram

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Активные граждане, изучившие конституцию и не так давно участвовавшие в общероссийском голосовании по поправкам к Основному закону, не смогли пройти мимо правительственных законопроектов, направленных на сохранение здоровья и жизни граждан РФ.

«Категорически против введения любых форм контроля и дискриминации людей! Данные законопроекты противоречат Конституции РФ!» — пишет, например, пользователь polibely.

barnaul.org Проверка QR-кода в торговом центре

Граждане обращаются к парламентариям с просьбой защитить их конституционные права, в частности, на свободу передвижения.

«Уважаемые депутаты!!! Обращаясь к вам с просьбой защитить своих граждан и их конституционные права!!! Не допустить разделения!!! Очень много семей, где дети живут в разных городах с родителями!!! Не предавайте своих граждан», — просит alinka 30 _07.

Пользователи также обращают внимание на такую особенность России, как ее размер.

«Граждане страны вообще-то против таких законопроектов, в которых отдается предпочтение одним перед другими. Мы живем на Крайнем Севере, это что за больной бред ограничить нам передвижение отсюда? По разумению депутатов, если мы здесь будем находиться безвыездно, без солнца и витаминов, мы станем здоровее или кто-то станет здоровее, если я не полечу в отпуск? Что за бред вообще? Почему кто-то будет решать, лететь мне в отпуск или не лететь!» — рассуждает bufnitsa.

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Жители страны опасаются, что действие новых норм не завершится 1 июня 2022 года и QR-коды останутся навсегда.

«Если они введут повсеместные QR-коды, то это навсегда! Дума не хочет принимать решения для лечения больных. Для своевременной диагностики. А продвигает цифровое рабство. Я не товар!» — пишет evmenenko.

В целом пользователи выступили против неравенства нового вида.

«Депутаты как представители народа обязаны не допустить введения дополнительных документов, на основании которых гражданин имеет права на получение социальных благ по иммунному статусу!!!» — убеждена zemlyanukhina.

«Хватит! Мы в России живем!!! Нет данному законопроекту! Нет сегрегации! Нет принудительной медицине!!!» — пишет ksenofuntia.

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Также участники дискуссии активно интересуются, кто же стоит за правительственными законопроектами.

«Конституция уже отменена? Кто так активно продвигает в нашей стране фашизм и сегрегацию?» — спрашивает e_matu.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

Пользователи приводят различные аргументы и взывают к своим избранникам.

«Кто вообще принимает эти законы? У них бабушек нет, которым нельзя прививаться? Или может нет души? Как не стыдно устраивать такое в нашей стране? Кто постоит за неприкосновенность тела детей и пожилых?» — задает вопрос anastasiia.f.

На что получает лаконичный ответ от имени Госдумы: «Обратите внимание, что закона нет, это законопроект».

Законопроекты в соцсети назвали фашизмом и сегрегацией.

«НЕТ! Народ против! НЕТ! Наши деды стояли насмерть не ради штрихкода на лбу», — подчеркнула alenka_izv.

«А можно спросить, после такой жуткой сегрегации и дискриминации народа депутаты Госдумы пойдут спокойно праздновать 9 мая? Совесть позволит?» — интересуется marina_29u.

«Остановитесь!!! Вы же дети и внуки тех, кто победил фашизм в нашей стране. На кого вы работаете??? Какие коды? Ещё каленым железом начните прижигать, изверги», — пишет svetlichok2000.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Депутатам также дают дельные советы.

«Фашизм и сегрегация… Лучше бы вы продвигали законами и рекламой здоровый образ жизни, спорт, закаливание. Запрет на алкоголь, сигареты и наркотики. А то за прививку, не прошедшую испытания — розыгрыши денег, машин и других «плюшек». Привитые также болеют, и тяжело в том числе. Заражают окружающих и даже умирают», — пишет Skati.

В целом, сильнее всего слышен голос тех, кто против принудительной вакцинации.

«Против! Против! Против! Услышьте свой народ!!!» — призывает marusay_life.

«Не доводите людей до греха…» — просит olgavolkova4122.

Пользователи заранее определились, чьими голосами будут поддержаны законопроекты.

«Принять такой закон могут только враги народа!!! Более 70 процентов населения против куар-кодов!!!» — пишет mara.

Вместе с тем в Госдуме готовы оперативно обсудить законопроекты, Совет Думы рассмотрит пакет правительственных инициатив на заседании 15 ноября.

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