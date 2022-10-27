Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о втором этапе механизма выделения инвестиционных квот. До второго чтения у заинтересованных сторон есть 30 дней для законодательного оформления своих предложений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Одновременно создается согласительная комиссия. В нее войдут представители регионов, Государственной думы, Совета Федерации, Минсельхоза, ФАС. Задача комиссии — проработать все замечания и обеспечить развитие рыбной отрасли и регионов Дальнего Востока.

Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается изъятие в 2023 году у пользователей и дальнейшее перераспределение всей квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, закрепленной за ними по действующим договорам до 2033 года.

В целом законопроект устанавливает второй этап механизма выделения инвестиционных квот. Предполагается выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% — определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

Чарльз Напир Хэми. Ловля крабов

Новый виды квот добычи (вылова) водных биоресурсов предлагается закреплять на 15 лет.

Также предусматривается условие принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов в случае нарушения обязательства инвестора об осуществлении производства рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов в рамках инвестиционных квот в объеме не менее 70% таких квот в течение двух лет подряд с момента распределения инвестиционных квот на береговой объект инвестиций.

Инициатива разработана в целях обновления основных производственных фондов с повышением экономической эффективности использования водных биологических ресурсов и направлен на дальнейшее развитие механизма инвестиционных квот, отмечают в правительстве.

Эксперты обращают внимание на то, что под действие законопроекта попадает 74 малых и средних предприятия, 17 градо- и поселкообразующих предприятий, которые не смогут принять участие во втором этапе инвестиционных квот, так как не имеют достаточной финансовой обеспеченности.

Ян Экенес. Натюрморт с рыбой. 1886

Позиция регионов

Предлагаемый законопроектом механизм реализации критично воспринимается участниками отрасли, органами государственной власти прибрежных субъектов РФ, отмечает комитет Госдумы по аграрным вопросам.

По мнению представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти прибрежных субъектов РФ (Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область, Хабаровский край Мурманская область) принятие законопроекта в предлагаемой редакции приведет к негативным социально-экономическим последствиям в регионах (лишению производственного ресурса, срыву исполнения обязательств перед кредитными организациями по заключенным контрактам, банкротству предприятий, прекращению деятельности малого и среднего предпринимательства). Губернаторы Архангельской области и Приморского края поддерживают концепцию законопроекта при условии его доработки ко второму чтению.

Магадан

По информации, предоставленной губернатором Магаданской области, в области действуют десятки рыбоперерабатывающих цехов и заводов, которые в условиях низкого ресурсного обеспечения загружены на 30−40 процентов. Некоторые объекты рыболовства, обитающие в прибрежных водах Магаданской области, завозят на заводы рыбаками других регионов, что повышает стоимость готовой продукции, и никак не стимулирует развитие береговой переработки. В случае введения в эксплуатацию в рамках инвестиционных квот новых перерабатывающих заводов, холодильных и логистических комплексов, которые будут поставлены исходя из предлагаемых мер в более выгодные экономические условия, действующие производства не выдержат конкуренции, отмечает комитет Госдумы по защите конкуренции. В связи с чем реализация «второго этапа инвестиционных квот» может привести к обратному эффекту.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и Рыбаки. 1873

«Данные обстоятельства ставят под угрозу выполнение национальных планов по развитию региона, включая достижение установленных для Магаданской области объемов экспорта продукции в рамках национального проекта «Экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса», — отмечается в заключении комитета-соисполнителя.

Строительство судов

В первую очередь у комитета Госдумы по аграрным вопросам вызывает опасения возможность своевременной реализации положений законопроекта, предусматривающих строительство 65 новых рыбопромысловых судов в пятилетний период в случае вступления законопроекта в силу в 2023 году. Так как в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 года № 349-ФЗ и Федерального закона от 1 мая 2019 года № 86-ФЗ (далее — 1-й этап инвестиционных квот) за пять лет (2017−2022 гг.) введены в эксплуатацию всего 10 судов из 105 предусмотренных (или 8,5% от плана). По 26 проектам (четверть запланированного) строительство судов (закладка киля) не начато, отмечает комитет.

Средний срок отставания от первоначально намеченных графиков выполнения заказов на строительство судов составляет 1,5−2 года. Сложившаяся ситуация связана с выявленными слабыми местами российского гражданского судостроения: дефицит квалифицированного персонала, отсутствие ряда видов судового и комплектующего оборудования, дефицит производственных и достроечные мощностей, а также мест на стапелях, неудовлетворительное финансовое положение ряда верфей, указали в профильном комитете Госдумы.

Лев Лагорио. Морской пейзаж

Предложения — как быть

По мнению комитета Госдумы по аграрным вопросам, целесообразно рассмотреть вопрос о введении в действие норм законопроекта, связанных с обязательством по строительству судов рыбопромыслового флота после завершения строительства рыбопромысловых судов в рамках первого этапа инвестиционных квот (исходя из реальных возможностей отечественных верфей к размещению новых заказов), а также не увязывать обязанность по строительству вместе с заводами рыбопромысловых судов.

Также там обратили внимание на то, что, по экспертной оценке, под действие законопроекта попадает 74 малых и средних предприятия, которые прогнозируемо не смогут принять участие во втором этапе инвестиционных квот, так как не имеют достаточной финансовой обеспеченности. В целях поддержки деятельности указанной группы предприятий необходимо рассмотреть возможность исключения из-под действия положений законопроекта субъектов малого и среднего предпринимательства, убеждены в комитете.

Для поддержки в целом всех участников рыбохозяйственного комплекса, в том числе в условиях внешних факторов, целесообразно рассмотреть возможность изменения объема изымаемых водных биологических ресурсов в рамках второго этапа инвестиционных квот, а также исключения положений, связанных с инвестиционными квотами в отношении моллюсков.

Расширение объектов для инвестиций

Также комитет отмечает, что в качестве объектов инвестиций и действующая редакция федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», и законопроект предусматривают рыбопромысловые суда, рыбоперерабатывающие заводы, а также иные объекты инвестиций, перечень которых определяет правительство Российской Федерации. Но помимо необходимости обновления рыбопромыслового флота и наращивания береговых производственных мощностей сохраняется крайне острая проблема социально-экономического развития сельских территорий в прибрежных регионах. Во многих из сельских поселений сегодня нет водоснабжения, не проведена газификация, констатируют в Госдуме.

Например, в Архангельской области из 3995 населенных пунктов 2876 не имеют водопровода, 2436 не газифицированы, в Хабаровском крае 304 из 405 населенных пункта не имеют водопровода, 375 не газифицированы. В целях обеспечения эффективного развития сельских территорий целесообразно рассмотреть возможность расширения перечня объектов инвестиций в рамках законопроекта с включением в него иных социально и экономических значимых для сельских территорий прибрежных регионов объектов.

Алексей Саврасов. Пейзаж с колодцем. 1868

Может, отложить?

Депутатам Госдумы комитета по защите конкуренции представляется, что систематическое изменение законодательства по вопросу распределения квот приводит к отсутствию возможностей долгосрочного планирования, вызывает ухудшение инвестиционного климата и недоверие, как у действующего бизнеса, так и потенциальных инвесторов.

Для снижения указанных рисков недопущения, ограничения, либо устранения конкуренции, негативных последствий реализации законопроекта в текущий период экономической неустойчивости и санкционного давления, комитету представляется целесообразным рассмотреть возможность отложить реализацию законопроекта в части перераспределения инвестиционных квот добычи водных биоресурсов до полной реализации «первого этапа инвестиционных квот» в 2033 году.

При этом, допустили парламентарии, одним из вариантов достижения цели законопроекта в период до 2033 года может стать увеличение налоговой нагрузки в сфере добычи водных биоресурсов. Кроме того, по их мнению, целесообразно рассмотреть применение отдельного подхода к распределению инвестиционных квот добычи водных биоресурсов для средних и малых предприятий при отсрочке проведения аукционов по распределению квот добычи (вылова) моллюсков и прочих беспозвоночных до 2033 года.

ФАС

Комитет Госдумы по защите конкуренции получил позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по законопроекту. По мнению ведомства, реализация законопроекта может повлечь за собой недопущение, ограничение, устранение конкуренции.

В этой связи ФАС России предложено дополнить законопроект рядом положений в части возможности установления правительством России предельного размера доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов по видам водных биоресурсов и районам их добычи (вылова), который может быть закреплен за лицом (группой лиц), и одновременно ограничить участие в аукционе лицам, которые по его результатам превысят установленный предельный размер. Комитет разделяет такую позицию ФАС России.

Питер ван Шайенборг. Большой натюрморт с рыбой. 1630-1657

Конкретные предложения

По итогам обсуждения законопроекта в первом чтении Госдума приняла постановление. Сам этот факт спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил как «большой вызов» для правительства, «им придется отрабатывать эти темы», сказал он.

«Нужен диалог. Это всем очевидно. Есть две крайности: ничего не обсуждать либо всё одобрять. В этом проблема. Либо до основания затем, либо застой. Давайте научимся разговаривать», — сказал Володин.

Постановлением палаты парламента поручает комитету Госдумы по аграрным вопросам исключить из-под действия законопроекта субъекты малого и среднего предпринимательства, а также исключить положения, предусматривающие введение механизма закрепления и предоставления квоты (добычи) моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях.

Поручается также предусмотреть, что величина части общих допустимых уловов определенных видов биоресурсов, распределяемая применительно к квотам водных биоресурсов на инвестиционные цели — 2022 в районах добычи Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, составляет 10%.

Предполагается также перенести дату вступления в силу положений законопроекта «квота биоресурсов — 2022» и «квота добычи краба — 2022» с даты завершения реализации ФЗ от 3 июля 2016 года №349-ФЗ в части распределения инвестиционных квот и ФЗ от 1 мая 2019 года №86-ФЗ в части строительства рыбопромыслового флота.