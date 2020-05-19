Совфед на заседании 20 мая планирует обсудить резонансный закон, разрешающий дистанционно проголосовать на выборах, проявить активную гражданскую позицию можно будет по почте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Закон первоначально уточнял регулирование процедуры сбора подписей и проверки подписных листов. Для расширения гарантий реализации избирательных прав и права на участие в референдуме предлагалось установить, что законом может быть предусмотрен сбор подписей избирателей, участников референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также уточнялись требования по заполнению подписных листов, в частности предусматривалось, что при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.

Проект закона был внесен в Госдуму 2 марта. Однако уже в апреле депутатами «Единой России» были предложены поправки, вызвавшие широкий общественный резонанс и неприятие проекта закона оппозиционными фракциями — «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.

Территория выборов

Ко второму чтению была внесена поправка, которой разрешается переносить выборы глав регионов по решению Заксобрания, если на территории данного субъекта РФ либо двух и более муниципальных образований в этом субъекте РФ введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни или здоровью граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на территории данного региона. Логичная поправка в условиях пандемии коронавируса. Воспользоваться или нет этим положением — решение властей, однако сама возможность, конечно, должна быть закреплена в избирательном законодательстве.

Дистанция

Однако основное недовольство и жесткую реакцию оппозиции вызвало следующее положение:

Текст поправки «При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования».

Поправку внесли депутаты «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, Ольгой Савастьяновой, а также Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш.

Duma.gov.ru «Единая Россия» в Госдуме

Между тем возможность голосования по почте уже была предусмотрена федеральным законом «Об основных гарантиях прав избирателей», но пока она применима лишь на региональных выборах — если регион принял соответствующий закон. Региональные нормы о голосовании по почте есть, например, в законодательстве Санкт-Петербурга, Тюменской и Мурманской областей. В Ярославской и Свердловской областях такая возможность предусматривалась, но затем ее исключили.

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«Действующий закон уже предусматривает теоретическую возможность осуществления голосования по почте, если сочтёт соответствующая региональная комиссия. Но мы прекрасно понимаем, что, устанавливая соответствующую норму о возможности ЦИК проводить дистанционное и электронное голосование, голосование по почте, мы не обязываем проводить его. А вот если обстановка в сентябре будет такая, что многим невозможно будет прийти на участок — раз, если невозможно будет провести голосование сразу и везде — это два, и если нельзя будет отодвигать день голосования, а это право уже есть у избирательных комиссий всех уровней, в том числе ЦИК, то тогда нам нужно будет обеспечить любыми способами, чтобы люди взяли и выразили своё мнение», — пояснил в ходе дискуссии депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

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Duma.gov.ru Дмитрий Вяткин

Против регламента

КПРФ выступила против поправок, указав на нарушение процедуры принятия закона.

«Мы за такие законы голосовать не можем и будем голосовать категорически против», — заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Он обратил внимание на нарушения при работе над инициативой.

«И если комитет по регламенту не знает, что ко второму чтению нельзя менять концепцию, то его надо расформировать и сформировать новый комитет, потому что у нас закон назывался «Совершенствование процедуры сбора подписей и проверки подписных листов». Причём здесь голосование?» — возмущен депутат Госдумы.

Голосование по QR-коду

В ЛДПР вообще обратили внимание на то, что сейчас на фоне ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса людям запрещено посещать избирательные участки, при получении QR-кода пункта «участие в выборах» нет.

«Голосование по почте… То есть человек, который… ну, ему же нельзя пойти на избирательный участок, ему запретили. Кстати, а ведь поход на избирательный участок тоже будет наказуем у нас — только собаку можно выгуливать, мусор выкинуть и в аптеку сходить… И вот он (избиратель) идёт, изготавливает себе избирательный бюллетень, потом заполняет его неизвестно как, неизвестно перед кем, под каким нажимом, потом отправляет и идёт бросает в почтовый ящик. Мы эту процедуру даже представить себе не можем, коллеги», — рассуждает депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

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Тайна голосования

Закон о дистанционном голосовании, в том числе по почте, уничтожает принцип тайного голосования и формирует политический кризис в стране, заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Закон о голосовании дистанционно или по почте — это закон об уничтожении принципа тайного голосования. Это закон о том, чтобы за спиной у человека, который находится в служебной зависимости, доктора, учителя, рабочего Газпрома стоял его начальник и смотрел, чтобы этот человек голосовал так, как выгодно его начальнику — за правящую партию, проще говоря», — заявил Шеин в ходе дискуссии.

Закон катализирует политический кризис в стране, уверен парламентарий.

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Мыслеформы с балкона

В «Партии роста» считают, что дистанционные выборные процедуры должны строиться исключительно на технологии блокчейн. Такое мнение высказал заместитель председателя «Партии роста» Виктор Звагельский. «Единороссы хотят проводить выборы всех уровней по почте. По «Почте России». Предлагаю на этом заботу о комфорте населения не останавливать. В развитие инициативы можно ввести процедуры голосования посредством поднятия руки перед телевизором, а также посредством посылания мыслеформы с балкона в сторону ЦИК. Это обеспечит максимальную степень удобства для всех — и для электората, и для власти», — иронизирует Звагельский.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Недоверие

Дистанционное голосование будет воспринято населением России с большим недоверием, уверен председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Появятся совершенно реальные возможности для фальсификации, злоупотреблений, хакерских атак и внесения изменений в результаты голосований. Люди абсолютно точно не будут доверять этому механизму», — сказал Цветков.

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Идентификация

В регионах новый вид голосования — по почте — расценили как исключение из правил.

«На сегодняшний день такой способ голосования рассматривается законодателем скорее как исключение из правила и не будет применяться повсеместно. Еще предстоит серьезная проработка как самой процедуры, так и правовой базы. Особенно это касается способа идентификации избирателя, обеспечения информационной безопасности, свободы волеизъявления и тайны голосования», — заявил за федеральных коллег депутат алтайского краевого законодательного собрания Иван Мордовин («Единая Россия»).

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