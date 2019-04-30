Владимир Ильич Линдерман

Автор

Владимир Ильич Линдерман — лидер организации «Родной язык», отстаивающей права русских жителей Латвии. Родился в Риге. Организатор референдума 2011-2012 гг. за присвоение русскому языку государственного статуса в Латвии. Неоднократно подвергался политическим преследованиям. В настоящее время занимается журналистской и правозащитной деятельностью. Основные темы статей: политическая ситуация в Латвии, проблемы русского меньшинства. Занимается организацией правовой и общественной защиты людей, преследуемых в Латвии по политическим мотивам.