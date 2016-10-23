



«Вот ваши подвиги. О них можно написать толстые книги»

Около месяца назад в Киеве был торжественно отмечен первый выпуск Военной школы имени полковника Евгения Коновальца (того самого главаря ОУН, взорванного Судоплатовым). Школа создана руководством батальона «Азов» для подготовки сержантского состава по стандартам НАТО. По итогам 4-месячного обучения погоны сержанта получили 25 «азовцев», которые уже отправились в зону АТО. Узнать подробности можно здесь.

Я бы прошел мимо этого рутинного сообщения, если бы не один интересный факт: школой руководит Георгий Купарашвили, выпускник Вест-Пойнта, старейшей военной академии США. Сообщается также, что Купарашвили прошел курс подготовки в американских «Зеленых беретах» и участвовал, по меньшей мере, в четырех вооруженных конфликтах, в том числе на территории России (кстати, где бы это могло быть? В Чечне?).

Итак, обучением сержантов неонацистского батальона «Азов» руководит американский офицер-спецназовец. Напомню, что в июне 2015 г. Палата представителей конгресса США, обсуждая ассигнования на оборону, приняла поправки, запрещающие оказывать помощь «Азову». Авторами поправок были конгрессмены Джон Коньерс и Тед Йохо, американские СМИ их так и называют — «поправки Коньерса-Йохо».

На другой день после голосования Коньерс написал на своем сайте: «Я выражаю благодарность в связи с тем, что Палата представителей единогласно приняла вчера вечером мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать членов омерзительного неонацистского «Азова». Как показало дальнейшее развитие событий, с «гарантиями» конгрессмен поторопился…

Уже в конце 2015 г. началось давление на Конгресс со стороны Пентагона, а в январе нынешнего года поправки Коньерса-Йохо — в части, касающейся запрета помогать «Азову», — были отменены. Причем под весьма иезуитским предлогом. Никто не оспаривал нацистскую идеологию «Азова». Поправки отменили на формальных основаниях: якобы они дублируют уже существующий закон (Leahy Law), который запрещает министерству обороны помогать иностранным военным группировкам, нарушающим права человека.

Процедура применения Leahy Law такая: госсекретарь США, если он пришел к выводу, что иностранное военное формирование нарушает права человека, накладывает запрет на сотрудничество Пентагона с этим формированием. Поскольку подготовкой младших командиров «Азова» руководит американский военный-профи, выпускник Вест-Пойнта, делаем вывод, что господин Керри не имеет претензий к «азовцам» по части соблюдения прав человека.

Тут не просто двойные стандарты, а вопиюще двойные стандарты. Ведь не Госдума РФ, а американский Конгресс летом 2015 г. — причем единогласно — по сути признал «Азов» организацией нацистского толка. Сукины дети, и даже наш Конгресс признал, что они — сукины дети, но все равно это их, США, — «наши сукины дети».

Почему минобороны США лоббирует неонацистов? Выскажу предположение. На закрытых интернет-форумах, американских и европейских, идет энергичная вербовка в «Азов», особенно приветствуются професиональные военные с боевым опытом. (Главным вербовщиком «Азова» выступает Гастон Бессон — француз, участник войны на Балканах на стороне Хорватии). Возможно, Пентагон рассматривает «Азов» как удобную точку сборки большого числа добровольцев из стран НАТО в случае российско-украинского военного конфликта.