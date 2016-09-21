Латвийский сейм принял в первом чтении поправки к закону «Об обществах и фондах». Проявлено трогательное единодушие: 88 голосов — за, 1 — против (депутат от фракции «Согласие» Юлия Степаненко). Если поправки будут утверждены окончательно, а сомневаться в этом нет оснований, они низведут до нуля и без того не шибко эффективную российскую помощь соотечественникам.

Латвия

Антироссийский характер поправок недвусмысленно изложен в аннотации к законопроекту: «Одна из главных проблем — большое финансирование из России, которое обеспечивает деятельность общественных организаций в Латвии, и это финансирование стремительно растет. Цели, на которые эта финансовая помощь расходуется — культурные мероприятия, информационные кампании (чтобы изменить взгляды общества на демократические ценности, против участия государства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе), кампании дезинформации и провокационные действия… Деятельность, на первый взгляд, соответствует Конституции Латвийской Республики, но на самом деле реализуются антигосударственные мероприятия и вносится раскол в общество»

Обратим внимание на два концептуальных новшества. Первое — деятельность общественной организации может соответствовать конституции, но это не избавит организацию от обвинений в антигосударственных замыслах и, соответственно, от репрессий. Второе — к деятельности, опасной для государства, причислены «культурные мероприятия». Общественники, организующие выступления в Латвии российских писателей или артистов, вынуждены будут производить тщательную селекцию: как бы среди приглашенных не затесался «крымнашист»…

В поправках предложен жесткий полицейский механизм пресечения работы обществ, заподозренных в пророссийской ориентации. Прокурор — по собственной инициативе или с подачи Полиции безопасности — обращается в суд. Мол, есть компетентное мнение, что такое-то общество выступает против латвийской независимости, государственной целостности, пропагандирует враждебную идеологию и т.п. Судья в течение 72 часов рассматривает вопрос и выносит решение о полной или частичной приостановке деятельности общества на два месяца. Решение можно обжаловать в судебном порядке, но на период обжалования обществу работать запрещено.

Планируется ужесточить финансовый контроль. Полиция безопасности информирует Службу госдоходов (СГД): в отношении общества N есть подозрения, что оно получает деньги из России и тратит их на антигосударственные цели. Этого достаточно, чтобы СГД обязало подозреваемое общество четыре раза в год предоставлять всеобъемлющую информацию о своей финансовой деятельности, включая источники финансирования.

Вступление в силу поправок к закону «Об обществах и фондах» станет катастрофой для русских общественных организаций Латвии (имею в виду — для официально зарегистрированных организаций). Уверен, большинство из них не выдержит полицейского и финансового прессинга со стороны государства. В покое оставят только тех, кто публично проклянет Россию и будет постоянно вопить о своей лояльности. Ну и каких-нибудь совсем уж безобидных коллекционеров самоваров и балалаек

Катастрофа не будет одномоментной, она затянется на несколько лет. Латвийские власти не настолько глупы, чтобы ударить по всем сразу. Спецслужбы, которым новый законопроект развязывает руки, займутся постепенной, step by step, зачисткой «неблагонадежных» организаций.

Изменения в законе не распространяются на сообщества, которые не зарегистрированы в официальном порядке. Такими неформальными сообществами являлись, например, Штаб защиты русских школ и Конгресс неграждан. «В демократическом обществе мы не можем вот так просто разогнать их в помощью слезоточивого газа», — пояснил один из лоббистов поправок, депутат от «Единства» Айнар Латковскис. Это создает некоторую проблему. Но депутат дал понять, что работа ведется и в этом направлении.

У меня три вопроса в связи с принимаемыми поправками.

Первый — к партии «Согласие». Как могла ваша фракция в сейме практически единодушно проголосовать за откровенно антирусский законопроект? Может быть, наберетесь храбрости ко второму чтению и предложите хотя бы скорректировать формулировки? В том духе, что главенствовать должна конституция, а не произвол спецслужб.

Второй вопрос — к российским структурам, занимающимся помощью соотечественникам. У вас есть план, как работать в новых обстоятельствах?

Третий вопрос — к самому себе и своим единомышленникам. Как быть эффективными в борьбе за русские интересы, если поле легальных возможностей скукоживается с каждым днем и скоро совсем перестанет существовать?