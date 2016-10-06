Правительство Латвии одобрило поправки к Закону об образовании. Школьному учителю предписано быть лояльным государству и конституции под угрозой увольнения.

Латвия

Сама статья о лояльности появилась в законе еще в прошлом году. Звучит она так: «Право работать педагогом имеет человек, лояльный Латвийской Республике и ее Конституции». Но не было карающего инструмента, который бы принуждал к лояльности. Теперь такой инструмент — если, конечно, сейм проголосует за поправки — появится. Дополнение к статье 48 Закона об образовании обязывает работодателя «без промедлений прекратить трудовые отношения с педагогом», уличенном в нелояльности.

Политический смысл поправок очевиден. Русские школы (школы нацменьшинств, говоря официальным языком) рассматриваются латышскими националистами как вражеская крепость, которую надо разрушить. Выпускники русских школ, даже прилично освоив латышский язык, в большинстве своем по-прежнему не хотят становиться латышами и с симпатией смотрят в сторону Москвы. А кто в этом виноват? Конечно, учителя, которые, вопреки инструкциям министерства, продолжают «неправильно» воспитывать подопечных.

До событий на Украине считалось, что лучший способ превратить русских школьников в латышей — заставить их учиться на латышском языке. Нынешний министр образования и науки Карлис Шадурскис занимал тот же пост в начале 2000-х, и тогда он весьма рьяно добивался перевода русских школ на латышский язык обучения. Вернувшись в начале 2016 г. в министерское кресло, он стал сдержаннее высказываться на тему языка, зато во всех его интервью обязательно упоминается слово «лояльность». С латышским языком все движется по плану, не надо спешить, а вот нелояльным учителям не место в школе — таков общий смысл его заявлений.

Полагаю, именно украинские события побудили латвийское руководство подкорректировать курс. Оказалось, что школьный конвейер способен массово производить русофобов из русской молодежи, даже не говорящей или едва говорящей по-украински. Антироссийская подача истории и текущей политики оказались эффективнее, чем навязывание «мовы».

В том же духе напутствовал латвийские власти и сенатор Маккейн, посетивший Ригу в прошлом году: пусть местные русские говорят по-русски, главное — вытравить из них прокремлевские настроения.

В новых поправках есть еще один важный момент, на который мало кто обратил внимание. Строго говоря, поправки адресованы не педагогам, а работодателям педагогов. Работодателем школьного учителя является директор школы, работодателем директора — местное самоуправление. Механизм такой: если чиновник из министерства решает, что учитель нарушает статью о лояльности, то директор обязан БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ — именно так сформулировано в законопроекте — прервать с этим учителем трудовые отношения. Никаких дискуссий и обсуждений не предусмотрено.

В 2012 г. широкий резонанс получило дело учителя рижской 40-й школы Владислава Рафальского, публичного заявившего о своей нелояльности политическому режиму. Дирекция школы, при поддержке Рижской думы, смогла тогда отстоять Рафальского. После принятия поправок такой вариант станет невозможен.

Может быть, это побудит фракцию «Согласие» выступить против поправок, когда они будут обсуждаться в сейме? На храбрость и принципиальность «согласистов» рассчитывать смешно, но тут задета их сфера политического влияния. Правительство, так сказать, вторглось на «поляну», контролируемую самоуправлением.

Ближайшей крупной проверкой учителей русских школ на лояльность станет празднование Дня Победы в 2017 году. 9 мая выпадает на рабочий день, и сыщики правительства будут зорко отслеживать поведение педагогов: кто отпустил школьников с занятий до конца учебного дня? кто пришел в школу с георгиевской ленточкой? кто агитировал за участие в акции «Бессмертный полк»?

Кстати, само понятие «лояльность» не определено в латвийском законодательстве. Это позволяет толковать его так, как выгодно власти.

Что касается русских общественников, то мы должны воспринимать очередное антирусское решение правительства как вызов. Акция «Бессмертный полк» успешно прошла в Риге в 2016 году. В следующем году её надо провести еще круче и масштабнее. И чтобы школьников было побольше в колонне. Это будет «наш ответ Чемберлену».