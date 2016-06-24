Результаты британского референдума наверняка вдохновили евроскептиков во всех странах ЕС. И в Латвии есть люди, которые сейчас прикидывают: а не замахнуться ли и нам?.. Давайте трезво взвесим возможности.

В правом нижнем углу этого флага при внимательном рассмотрении можно увидеть гордый флаг независимой Латвии

Прежде всего, каковы реальные настроения людей? По результатам выборов судить невозможно. В той же Британии Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), наиболее последовательно выступавшая за выход из Евросоюза, имеет всего одно место в Палате общин. Более достоверную информацию дают регулярные соцопросы, выясняющие отношение жителей страны к ЕС.

Так вот, опросы последних пяти лет свидетельствуют, что 35−40% жителей ЛР являются устойчивыми сторонниками членства Латвии в Евросоюзе, примерно столько же колеблющихся или не имеющих своей точки зрения, а 20−30% считают, что латвийским интересам больше соответствует выход Латвии из ЕС. Я учитываю не только «лобовые» опросы, но и такие, которые свидетельствуют опосредованно. Например, об отказе от национальной валюты — переходе с лата на евро, о выполнении европейских директив по приему беженцев, и т.п.

Приведенные цифры заметно отличаются от результатов опросов об участии Латвии в НАТО. В отношении к НАТО существует достаточно четкое разделение по национальному признаку: латыши — за, русские — против. Понятно, есть исключения, но они лишь подтверждают правило.

С Евросоюзом расклад более мозаичный, симпатии и антипатии распределяются не так однозначно. Немало латышей предпочли бы, по аналогии с Норвегией или Исландией, остаться под «зонтиком» НАТО, но при этом не подчиняться экономическим распоряжениям из Брюсселя. Оставляю за скобками вопрос, насколько такая раздвоенная позиция реалистична применительно к Латвии, просто констатирую факт, что она имеет место.

Вывод: если референдум, аналогичный британскому, состоится в Латвии, у евроскептиков есть шанс. Но только в том случае, если вдохновителем референдума станет человек, имеющий влияние среди латышей, особенно среди крестьян и жителей провинциальных городов.

Это политический аспект, а каковы правовые возможности проведения такого референдума? В рамках ныне действующего законодательства возможности невелики, а точнее — ничтожно малы. Латвийские власти заранее подстраховались от «случайностей» народного волеизъявления.

В статье 68 конституции записано: «Участие Латвии в Европейском Союзе решается всенародным голосованием, которое инициирует Сейм». То есть, референдум о выходе из ЕС невозможно организовать снизу, путем сбора подписей. Нужна воля минимум половины депутатов сейма, что, объективно говоря, нереально. Все парламентские партии, включая обвиняемое в пророссийских симпатиях «Согласие», клянутся в верности европейскому единству.

Но безвыходных ситуаций не бывает. Евроскептики могут достичь своей цели в два этапа. Первый этап — добиться изменения 68-й статьи конституции, изъяв из нее те самые формулировки об особой роли сейма. Это можно сделать путем референдума, собрав для его проведения около 150 тыс. подписей (10% от общего числа избирателей). Поскольку 68-я статья не относится к числу «священных коров» латвийской конституции, победить вполне реально.

Допустим, предварительный референдум выигран. После этого референдум об участии в ЕС уже может проводиться по обычной процедуре, депутатское одобрение не требуется.

Конечно, пройти весь этот долгий путь архисложно, а главное — безумно дорого. У сторонников выхода из Евросоюза нет и сотой доли тех финансовых и информационных ресурсов, которые необходимы для достижения цели. Поэтому вопрос может быть решен только при участии крупных игроков (и в самой Латвии, и вне ее), если они проявят политическую заинтересованность.

Сегодня все это может показаться бесплодным фантазированием, но кто знает, что будет завтра? В той же Великобритании позиции сторонников ЕС казались незыблемыми. Отшлифованные избирательные технологии позволяли не подпускать евроскептиков к власти на пушечный выстрел. Вышеупомянутая UKIP, собравшая на последних парламентских выборах в 2015 г. 12,6% голосов (около 4 млн избирателей), имеет всего один депутатский мандат. Но грянул референдум и расставил все по местам, выявил реальные настроения в обществе.

То же самое может произойти в любой стране Евросоюза, не исключая и Прибалтику. Всюду продвинутое меньшинство, «креативный класс», готово отказаться от суверенитета в пользу Соединенных Штатов Европы. Но народы недовольны, нервничают, уклад национального государства для большинства европейцев пока еще является более привычным и понятным. В обычное время это молчаливое большинство просто тихо ворчит, но если предоставится возможность, оно с удовольствием сбежит из Евросоюза.