22 августа в Риге начинается суд над российскими гражданами, нацболами Александром Куркиным и Андреем Попко и негражданином Латвии Владимиром Линдерманом.

Виктор Дени. Рот фронт. 1932

Коротко напомню суть дела. 10 июня 2015 г. Куркин и Попко провели в Латвии мирную акцию против наращивания сил НАТО на рубежах России. С помощью лестницы они перелезли через забор военной базы Адажи, подняли знамя цветов георгиевской ленты и прошагали с развернутым знаменем до здания, где размещался штаб международных учений Saber Strike-2015. По ходу движения раздавали листовки, призывающие американских военнослужащих отправляться домой в США. Патруль задержал участников акции и передал их Полиции безопасности.

Умники из ПБ возбудили против задержанных уголовное дело по статьям «шпионаж» и «терроризм». Не было ни единого факта, уличающего Куркина и Попко в шпионских или террористических намерениях, но это не помешало продержать их четыре месяца в Рижской центральной тюрьме по обвинениям, грозившим пожизненным сроком. Меня присоединили к делу как сообщника, якобы оказавшего участникам акции организационное содействие (ПБ и прокуратура утверждают, что я приобрел ту самую лестницу, с помощью которой Куркин и Попко преодолели проволочное ограждение базы).

В дальнейшем обвинение переквалифицировали в «хулиганство». Куркина и Попко выпустили из тюрьмы, несколько месяцев они жили в Риге под полицейским надзором, а затем суд разрешил обвиняемым до начала процесса находиться в России.

Скорей всего, латвийские власти рассчитывали, что нацболы не рискнут явиться на процесс: по статье «хулиганство» им грозит до пяти лет лишения свободы. Это позволило бы тихо, без лишнего шума в СМИ, осудить обвиняемых в их отсутствие, благо закон позволяет. Потом, на основании действующего российско-латвийского соглашения, потребовать от России, чтобы она исполнила приговор. Исполнит — хорошо, добились своего, не исполнит — тоже хорошо, еще один повод обвинить Россию в несоблюдении международных соглашений.

Но Куркин и Попко решили явиться в суд. Сейчас оформляют необходимые документы для въезда в Латвию. Мне, как подельнику, запрещено с ними общаться, сошлюсь на информацию от адвоката Иммы Янсоне: «Мои подзащитные хотят участвовать в судебном процессе, это их законное право. Их абсурдно обвиняют в хулиганстве, поэтому они считают важным еще раз публично заявить о политических мотивах акции».

Каковы перспективы процесса? Политический контекст явно неблагоприятный. Надежда на то, что в час «икс» НАТО явится как ангел-спаситель и разобьет вдребезги Россию-агрессора, стала чем-то вроде национальной идеи. На закупку вооружений тратятся деньги, совершенно неадекватные национальному бюджету и общему состоянию латвийской экономики, по принципу «пушки вместо масла». Вынашиваются амбициозные планы превратить Лиепайский порт в военно-морскую базу НАТО и разместить в Латвии зенитно-ракетные комплексы Patriot.

В такой ситуации мне трудно представить судью, который рискнет вынести оправдательный приговор. Национально-озабоченная общественность его просто заклюет. Хотя были в моей жизни случаи, когда судьи, игнорируя политическое давление, выносили справедливые приговоры.

Что касается правовой стороны дела, то здесь на нашей стороне стопроцентная, железобетонная правота. Ни один честный юрист не найдет в действиях Куркина и Попко признаков уголовной статьи «хулиганство». Единственное правонарушение, которое они совершили, — незаконно проникли на территорию военного объекта, но это действие, согласно латвийскому Кодексу административных нарушений, карается денежным штрафом. Разумная власть так бы и поступила, но Полиции безопасности дозарезу нужны были «шпионы» и «террористы», чтобы доказать агрессивные замыслы России. После чего «съехать» на какую-то мелкую административную статью было уже сложно.

Для меня акция Куркина и Попко — глоток свежего воздуха в захтлой, отравленной миазмами попсового милитаризма, атмосфере. Имею в виду не только Латвию или Прибалтику, но и всю Восточную Европу. Такое ощущение, что народы этих стран смирились с тем, что их ведут на убой. Антивоенного движения практически нет. И не скажешь, что все слепо верят антироссийской пропаганде, но и те, кто не верят, как будто впали в ступор. Может быть, предстоящий суд поможет кому-то из них очнуться.