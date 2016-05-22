



Николай Рерих. Твердыня Тибета. 1932. Рига.

В Риге заново, после реконструкции, открылся Художественный музей. Многие любители живописи были, мягко говоря, шокированы: из постоянной экспозиции практически полностью исчезли полотна русских художников.

Если кто-то подумал, что речь идет о второстепенных величинах, то это не так. Удалены из экспозиции: Айвазовский, Куинджи, Шишкин, Левитан, Брюллов, Кипренский, Тропинин, Суриков, Рерих, Врубель, Петров-Водкин, Кустодиев… Возможно, я кого-то упустил, но и перечисленных имен вполне достаточно, чтобы получить представление о произведенном погроме.

Дирекция музея заявила, что такова новая концепция: Национальный музей — для национальных (то есть, латышских) художников. А работы русских мастеров будут выставляться в Музее зарубежного искусства или, ничего страшного, полежат в запасниках.

Ничего нового в этой концепции нет, она лишь закономерное продолжение государственной политики дерусификации. Русским жителям Латвии в очередной раз дали понять: вы здесь иностранцы. Признайте, наконец, что это не ваша страна, излечитесь от имперского синдрома. Латвия — для латышей.

Националистам крайне важно перерубить пуповину, связывающую латышскую культуру с русской. Чтобы из сознания латышей, особенно молодежи, выветрились общеизвестные факты. О том, что зачинатели латышской живописи учились в Петербургской Академии художеств, что их учителями и покровителями были русские мастера (как, например, Куинджи у пейзажиста Пурвитиса, Маковский — у основателя латвийской школы портрета Розенталса). Такие факты противоречат официальной идеологии, согласно которой слово «Россия» должно ассоциироваться с «оккупацией», «геноцидом» и «гибридной войной».

Художественный музей был построен в начале ХХ века: 1903−1909 гг. Естественно, на деньги, выделенные российским правительством. А кто финансировал нынешнюю реконструкцию? Тут открывается интересная картина.

Запланированные расходы на реконструкцию — около 34,5 миллионов евро. По ходу дела, как это обычно бывает, добавили еще 1,2 млн. Так вот, 60% общих затрат — 21 млн евро — оплатила Рижская дума. Из госбюджета был выделен 1% — 345 тыс. евро. Остальное — средства из еврофондов.

Кто платит, тот заказывает музыку — так ведь? Невозможно поверить, что Рижская дума и мэр Нил Ушаков, финансируя столь амбициозный проект, являясь его главными спонсорами, были не в курсе концепции «музей без русских». Конечно, знали, конечно, одобрили. Простой и циничный расчет: накануне предстоящих в следующем году выборов в самоуправления надо понравиться латышскому избирателю. А русский избиратель и так проголосует за «Согласие», больше-то не за кого, политическое поле зачищено.

Страшно наблюдать, как русское сообщество Латвии само затягивает петлю на своей шее. Вдумайтесь: больше половины населения Риги — русские. И это большинство своими налогами оплачивает изгнание из музея русских художников.

А представим, что Ригой сейчас рулит не симпатяга Ушаков, а какой-нибудь отмороженный «нацик» — типа нынешнего спикера сейма Инары Мурниеце. Или даже менее отмороженная Солвита Аболтиня. Ух, какой бы был протест! О «новой концепции» наверняка узнали бы заранее, встрепенулась бы вся русская интеллигенция Латвии, СМИ бы гудели негодованием… И самое главное — скорей всего, мы бы выиграли, и Айвазовский, Левитан и Рерихи вернулись бы на свои заслуженные места.

Будь латышские националисты поумнее, они бы поняли, что партия «Согласие» и персонально Ушаков — подарок судьбы для них. Если бы «Согласия» не было, его следовало бы выдумать. То, что националисты не могут провернуть сами, сделают за них «хорошие русские».