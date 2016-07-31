



Александр Горбаруков ИА REGNUM Резкая вонь коррупции

На «российской угрозе» можно очень неплохо заработать. Вот как это делается в Латвии.

На днях на полигоне Адажи прошел торжественный смотр приобретенной у Великобритании бронетехники. Речь идет о серии CVR (T), включающей в себя легкие танки, бронетранспортеры, бронированные машины различного назначения. Разумеется, английской технике были присвоены гордые и звучные латышские названия, для этого даже специально организовывался конкурс среди школьников. Теперь на вооружении латвийской армии имеются бронетранспортер Virsaitis (Вождь), машина для эвауации Vairogs (Щит), разведтранспорт Zobens (Меч) и т.д.

Всего в рамках межправительственного договора приобретено 123 машины. Поставка расписана по годам, последняя партия должна поступить в Латвию из Великобритани в 2020 году. В Адажи была озвучена и окончательная сумма контракта — 249,5 млн евро (в среднем примерно 2 млн евро за штуку). И вот это — самое интересное. Заглянем в предысторию.

Впервые о готовящейся сделке было заявлено более двух лет назад. 27 февраля 2014 г. в Брюсселе тогдашний министр обороны Латвии Раймонд Вейонис и госсекретарь минобороны Великобритании Филип Хэммонд подписали протокол о намерениях. Протокол подтверждал намерения сторон заключить договор о поставке в Латвию 120 машин серии CVR (T). В протоколе финансовый аспект не затрагивался, но минобороны Латвии в тот же день распространило пресс-релиз, в котором указало приблизительную сумму сделки — 70 млн евро.

Следующий этап — подписание контракта. Он был заключен 4 сентября 2015 г. в Ньюпорте, в рамках проходившего в Уэльсе саммита НАТО. Согласно контракту, Латвия получала 123 британских бронемашины за 39,4 млн фунтов (примерно 48 млн евро по тогдашнему курсу). Важно отметить, что сумма контракта включала в себя расходы на ремонт и модернизацию поставляемой техники. В этом можно убедиться, заглянув на сайт правительства Великобритании.

Комментируя сделку, британский министр обороны Майкл Фэллон, нисколько не смущаясь, заявил, что Соединенное Королевство не только помогло балтийским союзникам, но и хорошо сэкономило на дорогостоящей утилизации. Совместило, так сказать, приятное с полезным. Дело в том, что машины серии CVR (T) постепенно снимаются с вооружения британской армии, и этот процесс планируется завершить в 2020 г. А для балтийских союзников сгодится и потрепанный «секонд хенд».

Экспорт устаревшей военной техники — дело обычное, вопрос в другом: каким образом цена на «секонд хенд» подскочила с 48 до почти 250 миллионов евро, аж в ПЯТЬ раз? Ведь сумма сделки была зафиксирована не где-нибудь, а в межправительственном договоре. И в нем же были оговорены затраты на техническое обслуживание и реновацию. Почему так радикально вдруг выросла цена?

От всей этой истории неприкрыто разит коррупцией на уровне правительств обеих стран. Величину «откатов» даже трудно представить. В Латвии имеется Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которому положено заниматься такими делами. Но Бюро, созданное по инициативе американцев, специализируется только на «плохой», «вражеской» коррупции — когда ниточка расследования ведет в Россию (например, задержание с поличным и арест главы «Латвийских железных дорог» Магониса, тесно связанного с экс-президентом ОАО РЖД Якуниным). На интересы и репутацию британского «льва» KNAB, конечно, не посягнет.

И еще один важный момент, помимо коррупции. Внезапно подскочившая цена означает, что в период между сентябрем 2015 г. и июлем 2016 г. между Великобританией и Латвией был заключен дополнительный договор о поставках и обслуживании военной техники. Но никто о нем ничего не знает. Правительство имеет право заключать подобные договоры, но оно должно отчитываться о них, ведь в бюджете требуется изыскать дополнительные 200 миллионов евро.

Недавно были приняты поправки к закону «О международных договорах», позволяющие правительству в обход парламента заключать секретные соглашения о размещении в Латвии крупных воинских контингентов НАТО на долговременной основе. Но закупок вооружений поправки не касались.

Иногда с соблюдением формальностей, иногда явочным путем, в Латвии внедряется режим секретности во всем, что касается сотрудничества со странами НАТО. Что ж, логично: и российские шпионы ничего не выведают, и деньги украсть легче.