Латвия активно лоббирует создание в Лиепае военно-морской базы НАТО. Об этом сообщил на днях журнал World Affairs. Сам факт публикации в престижном американском издании говорит о том, что у Латвии есть шанс заполучить желаемое.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Авианосец в Балтийском море

Еще в апреле 2014 г. тогдашний министр обороны, ныне президент Латвии Раймонд Вейонис предложил использовать лиепайскую гавань для базирования военных кораблей НАТО. Мысль министра развил госсекретарь Минобороны Янис Сартс: «Мы работаем над тем, как трансформировать наш порт в Лиепае в базу, куда смогут регулярно заходить корабли НАТО. Чтобы она использовалась как опорный пункт для операций в Балтийском море».

Разумеется, все это преподносилось как ответ на «агрессию» России против Украины — только-только состоялся референдум в Крыму. Однако, слава интернету, сохранилось заявление госсекретаря министерства обороны (ныне — глава МИД) Эдгара Ринкевича от 17 марта 2005 г., где он сообщает, что НАТО готово профинансировать реконструкцию военного порта в Лиепае — с тем, чтобы он соответствовал высоким стандартам альянса. Прошел всего год с момента вступления Латвии в НАТО, не было еще даже российской операции в Грузии, какой там Крым…

Планы по созданию базы были уже тогда, но руководство НАТО считало преждевременным идти на столь откровенное обострение отношений с Россией. Да и сегодня высшие чиновники альянса избегают однозначных обещаний. World Affairs цитирует бывшего военного представителя Великобритании в НАТО вице-адмирала сэра Энтони Димока: «Лиепая представляет огромную тактическую военную ценность и может стать частью еще более сложного плана. Но она также может отделить ЕС от США, поссорить европейские нации между собой… и есть опасность спровоцировать Россию» (как можно понять из текста, создание базы в Лиепае не нравится Германии).

Опыт учит, что уклончивая витиеватость в высказываниях не мешает западным политикам и военным методично двигаться к поставленной цели. Месяц назад Лиепаю посетила делегация комитета безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО. Одна из целей визита — оценить перспективы создания полноценной военно-морской базы. Слова словами, а дело делается, процесс идет.

Очень вероятно, что именно с планами по созданию базы в Лиепае связаны принятые недавно сеймом поправки к закону «О международных договорах Латвийской Республики».

До сих пор, согласно 9-й статье закона, международные договоры о размещении на территории Латвии иностранных вооруженных сил утверждались парламентом. Это не касалось учений и маневров, а также малочисленных воинских контингентов (меньше ста человек) и кратковременного пребывания (до шести месяцев). Во всех остальных случаях договор в обязательном порядке должен был пройти через утверждение сеймом.

Теперь введен новый порядок. Соглашение, заключаемое со страной НАТО или с руководством альянса, сеймом рассматриваться не будет. Правительство сможет заключать подобные договоры самостоятельно, а в иных случаях и секретно — это тоже предусмотрено принятыми поправками.

Таким образом, создана правовая основа для беспрепятственного, не обязательного связанного с учениями, размещения на территории Латвии значительного военного контингента из стран НАТО.

Сколь бы ни был «ручным» латвийский сейм, сама парламентская процедура — обсуждение в комиссиях, выступления депутатов, три голосования, отчеты в СМИ — могла бы вызвать резонанс в обществе и сорвать подписание договора. Тем более, если речь идет о Лиепае — городе с традициями, оказавшем достойное сопротивление нацистам летом 1941-го. Уверен, сопротивление созданию натовской базы было бы нешуточным. Поэтому власти подстраховались.

И еще одно законодательное новшество хорошо «рифмуется» с планами создания военно-морской базы. Кораблям НАТО разрешен заход в порты, территориальные и внутренние воды Латвии без согласования с латвийским правительством (как это было раньше). Новые правила распространяются и на корабли с ядерным оружием на борту.

Возможно, уже на июльском саммите НАТО в Варшаве представители Латвии поднимут вопрос о создании лиепайской базы. Им, скорей всего, вежливо откажут, точнее — попросят не спешить. Всему свое время.