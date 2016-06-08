



Флаг Ирана

На прошлой неделе Латвию посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Встретили его как родного. Президент Латвии Раймонд Вейонис и глава МИД Эдгар Ринкевич буквально сияли, комментируя журналистам итоги визита.

Вероятно, их впечатлило, что министр привез с собой руководителей более 60 крупнейших иранских предприятий, представляющих такие отрасли, как лесопромышленность, нефтепереработка, транспорт, финансово-банковский сектор, сельское хозяйство, информационные технологии и проч. В кои-то веки столь представительная зарубежная делегация приезжает в Латвию…

Тех, для кого любая шпилька в адрес России — бальзам на душу, особенно порадовали слова Джавада Зарифа о том, что Иран никогда не признавал законность вхождения Латвии в состав СССР.

В общем, дружба, сотрудничество, радужные перспективы. Интересно, как это сочетается с тем, что всего в трехстах километрах от латвийской границы, в польской деревне Редзиково, началось строительство базы ПРО, предназначенной, по американской версии, для перехвата иранских ракет?

США ведь продолжают настаивать, что размещаемые в Европе компоненты системы ПРО служат исключительно для защиты от агрессии со стороны Ирана и никакого отношения к России не имеют. Вот, например, цитата из редакционной статьи в The New York Times от 19 мая: «НАТО продолжает осуществлять планы европейской оборонной ракетной системы, которая должна защитить от иранских ракет».

На Западе Россию обвиняют в том, что заявления ее лидеров радикально расходятся с реальностью. Такая тактика рассматривается как один из элементов «гибридной войны». Мол, Россия говорит, что не участвует в конфликте в Донбассе, а на самом деле… Но что в таком случае сказать о США, которые годами морочат всем голову, прикрывая антироссийскую направленность ЕвроПРО «иранской угрозой»?

Чтобы убедиться в мнимости этой угрозы, необязательно быть продвинутым военным экспертом. В конце мая правительство Латвии утвердило новую «Концепцию обороны государства». Так вот, можете прочитать ее вдоль и поперек, но вы не найдете ни единого упоминания об Иране. Зато весь первый блок Концепции посвящен угрозам, исходящим от России. Согласно документу, определяющему военную политику государства, Россия является ГЛАВНЫМ и по сути ЕДИНСТВЕННЫМ источником угрозы для Латвии (для приличия один абзац уделен «Исламскому государству» (запрещено в России)).

Та же история с немецкой «Белой книгой-2016», в черновом варианте которой Россия обозначена как «соперник». Названы еще 9 угроз (или, как теперь принято говорить, — вызовов) безопасности Германии: терроризм, радикальный национализм и проч. Но Ирана, его страшных ракет, среди угроз нет. Вот как интересно — угрозы нет, зато есть система ПРО, якобы предназначенная для отражения этой угрозы.

Самые искренние — поляки. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя строительство базы в Редзиково и предупреждение президента России об ответных действиях, не удержался и сказал прямо: «К угрозам Россия прибегает много лет. И именно противоракетный щит является ответом… Это мы отвечаем на агрессивные действия России».

«Щит ПРО против Ирана» — это такой миф, в который европейские союзники США не обязаны верить (иначе бы они включили иранскую угрозу в свои доктрины национальной безопасности), но обязаны делать вид, что верят. Блюсти приличия, так сказать.

Кстати, в Риге глава МИДа Ирана не без гордости сообщил, что после снятия санкций иранскую делегацию ждут с нетерпением во всех столицах Европы. Европейцы явно не собираются перехватывать иранские ракеты, по-моему, они собираются перехватывать друг у друга долгосрочные контракты с Ираном.

Российская передовая «западнизированная» (термин Александра Зиновьева) общественность тоже вряд ли верит в сказки про Иран. Но считает, что Запад лишь обороняется от агрессивной и непредсказуемой России. Тем более, после Крыма, Донбасса… Позвольте, но договор между США и Польшей о размещении ракет-перехватчиков в той самой деревне Редзиково был подписан еще в 2008 году, какой Крым, какой Донбасс?! А планы США по размещению элементов ПРО на территориях государств-союзников были впервые озвучены Бушем-младшим в 2001-м. Тогда даже «диктатора Путина» еще не было, был просто «наследник Ельцина»… Так кто непредсказуемый и агрессивный?