Уже несколько месяцев в Латвии на постоянной основе работает американский спецназ. Слухи об этом ходили еще осенью прошлого года, но вот на днях появилось официальное подтверждение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

The New York Times, ссылаясь на главу командования сил специального назначения армии США генерала Рэймонда Т. Томаса, сообщает: «Десятки военнослужащих американского спецназа сейчас находятся в Прибалтике с целью укрепить подготовку и решимость войск, противостоящих нависшей над ними угрозе со стороны России, а также с целью увеличить возможности американцев распознавать тайные усилия Москвы по дестабилизации бывших советских республик».

Издание цитирует генерала: «Они (прибалтийские государства) до смерти боятся России. Они этого совсем не скрывают. Они отчаянно нуждаются в нашем лидерстве». На вопрос, знает ли Москва о присутствии американского спецназа в странах Прибалтики, генерал Томас отвечает: «да, знает».

В статье не сообщается, какое именно из подразделений, входящих в состав сил специальных операций армии США, размещено в Латвии. Но весьма вероятно, что речь идет о знаменитых «Зеленых беретах» (официальное название — U.S. Army Special Forces). В октябре 2016 г. на экранах латвийского ТВ промелькнул американский офицер-спецназовец с нашивкой «Special Forces» на плече. В коротком интервью он отрекомендовался как командир «Отряда Альфа», но, по мнению людей, разбирающихся в структуре американских вооруженных сил, имелось в виду подразделение «Зеленых беретов» SFOD-A (Special Forces Operational Detachment-A).

Это отряд из 12 человек, имеющий в своем составе специалистов по разведке, диверсиям, связи, инженерной и медицинской подготовке. Главная задача отряда — действуя автономно в тылу противника, подготовить как можно больше партизан из числа местных жителей и возглавить их, руководить боевыми действиями.

Вернулась холодная война, вернулись и ее подходы к военному планированию. «В случае нападения Советского Союза на Западную Европу, десятки «команд А» должны были десантироваться за линиями русских и начать рекрутирование чехов, поляков, литовцев, латышей и даже русских, чтобы подготовить из них движение сопротивления», — так описывает свои тогдашние задачи ветеран спецназа США Джон Л. Пластер в книге «Behind Еnemy Lines With Warriors of SOG».

То, что американские спецназовцы готовят в Латвии, Литве и Эстонии будущих партизан, косвенно подтверждает и ответ посольства США на вопрос латвийских журналистов: «Они фокусируются на снайперском мастерстве, инженерно-подрывном деле, а также полевой медицине и средствах связи, с возможностью смены ролей» (то есть, например, радист в случае необходимости может быть медиком, сапером или снайпером).

Мне удалось коротко, на условиях конфиденциальности, пообщаться с бывшим военнослужащим латвийской армии, имевшим отношение к подготовке местного спецназа. Вот его мнение:

»Американские и британские военные специалисты уверены, что в случае российского нападения армии Литвы, Латвии и Эстонии серьезного сопротивления оказать не смогут. Конвенциональные силы слишком неравны. Присутствие контингентов из других стран НАТО имеет символический характер, как напоминание о пятом пункте устава Альянса. Но как пятый пункт, предписывающий в случае конфликта выступить в поддержку союзника, будет исполняться на практике и будет ли исполняться вообще странами Западной Европы — тоже ни у кого ясного понимания и уверенности нет.

Поэтому склоняются к тому, что надо предупредить Россию: в случае вторжения вас ждет тяжелейшая партизанская война, в которой вы увязнете. «Зеленые береты», в отличие от других подразделений спецназа США, специализируются именно на подготовке партизан из числа местных жителей. То, что их присутствие в странах Балтии не стараются особенно скрыть, возможно, и является сигналом Москве».

На мой вопрос, действительно ли власти убеждены в высокой вероятности российского вторжения или это искусственное нагнетание ситуации, мой собеседник ответил:

«Что на самом деле думают политики, я не знаю. Но в армейской пропаганде Россия преподносится однозначно как страна-противник, страна-агрессор, с которой придется воевать. Большинство офицеров и солдат в это верят. А кто не верит — либо молча подчиняются дисциплине, либо уходят из армии».